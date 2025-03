Samsung i Google rzucają wyzwanie technologii Dolby Atmos. Wielkimi krokami nadchodzi standard IAMF, któremu pomaga AI

Dźwięk jest jednym z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o przeżywanie tego, co aktualnie oglądamy. Jeśli jest zbyt płaski lub nie posiada w sobie wystarczającej głębi, to nie będziemy w stanie wczuć się w przedstawione wydarzenia. Oprócz samej jakości dźwięku ważna jest również jego przestrzenność, czyli słyszenie różnych dźwięków w odpowiedniej pozycji wokół nas. Obecnie najpopularniejszym standardem, który umożliwia odbieranie dźwięku 3D, jest Dolby Atmos. Samsung wraz z Google chcą to jednak zmienić.

Samsung połączył siły z Google, aby stworzyć nowy standard do obsługi dźwięku przestrzennego, który nazwano IAMF. Ma on bezpośrednio zagrozić Dolby Atmos, a jego kartą przetargową jest otwartoźródłowość oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do działania.

W celu lepszego zrozumienia całego tematu pokrótce zostanie omówiony sposób odtwarzania dźwięków w obecnych oraz starszych urządzeniach (bardziej wtajemniczone osoby mogą przejść do drugiego akapitu). Jak zapewne wiemy, sam dźwięk możemy być transmitowany na wiele różnych sposobów. Jego emisja może się opierać o jeden głośnik - mówimy wtedy o dźwięku mono(fonicznym). Natomiast obecnie większość urządzeń wykorzystuje system stereo, na który składają się co najmniej dwa głośniki. Dzięki temu akcja, która dzieje się na ekranie, może być odbierana przez nas z większą głębią - dwa głośniki mogą nie tylko pomagać w tym, abyśmy usłyszeli, jak postać przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego, ale również symulują środkową część. Zazwyczaj taka konfiguracja jest spotykana w większości popularnych urządzeń, jak choćby listwy dźwiękowe. Jeśli z kolei umieścimy kolejne dwa głośniki z tyłu, otrzymamy pełniejsze wrażenie dźwięku przestrzennego, który opiera się jednak tylko na płaszczyźnie poziomej. Dolby Atmos pozwala na dodanie dodatkowego wymiaru wysokości, dzięki któremu głośniki mogą być umieszczone zarówno na podłodze (skierowane w górę), jak i na suficie (skierowane w dół) - pozwala to uzyskać wrażanie, jak gdybyśmy znajdowali się w samym środku akcji. Na dodatek możemy połączyć ze sobą do 118 kompatybilnych urządzeń audio.

Samsung postanowił jednak, że może stworzyć bardzo podobne rozwiązanie, które będzie dodatkowo wzbogacone o sztuczną inteligencję. Technologia dźwięku przestrzennego IAMF (Immersive Audio Model and Formats) była rozwijana od 2020 roku i to, co ciekawe, we współpracy z firmą Google. Założeniem było opracowanie standardu, który pozwoli na wygodne przesyłanie danych dźwięku 3D pomiędzy twórcami, a samymi producentami urządzeń. IAMF stawia również na swoją otwartoźródłowość (Open Source), a więc każdy ma dostęp do tego oprogramowania. Wyróżniają je trzy cechy: obsługa kanału wysokości (płaszczyzna pionowa, a nie tylko pozioma), wspomniana integracja ze sztuczną inteligencją, a także możliwość dostosowania dźwięku pod swoje osobiste preferencje.

Pierwsza cecha pozwala na to samo, co w przypadku Dolby Atmos, a więc będziemy w stanie usłyszeć "ptaki przelatujące nad głową", ze względu na obecność wymiaru wysokości. Algorytmy sztucznej inteligencji mają z kolei poprawnie rozpoznawać scenę i odpowiednio dopasowywać do niej cały dźwięk - w taki sposób, abyśmy lepiej słyszeli określone aspekty (np. rozmowy). Otrzymamy także możliwość personalizacji dźwięku, dzięki czemu będziemy w stanie ustalić, czy podczas filmu mają być bardziej słyszalne dialogi, czy choćby efekty dźwiękowe. Na wdrożenie technologii oraz pierwsze rezultaty zapewne przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać, natomiast rozwiązanie to zapowiada się całkiem obiecująco.

Źródło: Samsung, Bose