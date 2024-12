Jabra Elite 8 Active i Elite 10 - nowe słuchawki TWS o wyjątkowej wytrzymałości oraz z Dolby Atmos z funkcją Head Tracking

Marka Jabra przedstawiła dziś dwa nowe modele słuchawek klasy premium, poszerzając ofertę słuchawek TWS z serii Elite. Jabra Elite 8 Active mają prezentować się jako najbardziej wytrzymałe na świecie słuchawki douszne, a Elite 10 jako zaawansowany model przeznaczony zarówno do pracy, jak i do użytku na co dzień, zapewniający czysty dźwięk także podczas rozmów telefonicznych. Ponadto mamy liczyć na komfort użytkowania i bardziej wciągające wrażenia dźwiękowe dzięki Dolby Atmos z funkcją Dolby Head Tracking.

Nowy model Jabra z serii Elite Active, Elite 8 Active, przeznaczony jest m.in. dla osób uprawiających sporty, ponieważ oferują stopień ochrony IP68, zaś ich etui stopień - IP54. Ponadto słuchawki cechują się także amerykańskim standardem wojskowym 810H, który mówi o odporności na wilgotność, wysoką temperaturę, deszcz, a nawet upadek z dużych wysokości. Producent poddał konstrukcję także pod testy Highly Accelerated Corrosion Testing (HACT). W tym celu słuchawki przeszły 11 pełnych cykli testów, w tym 2 godziny w temperaturze 40°C przy 93% wilgotności, 15-minutowy test odporności na chlapanie słoną wodą i 15-minutowy test odporności na suszenie w temperaturze 40°C, aby w pełni udowodnić swoje właściwości antykorozyjne. Wszystko to przy jednoczesnym bezpiecznym i pewnym dopasowaniu do ucha, dzięki ulepszonej przyczepności zapewnionej przez technologię Jabra ShakeGrip.

Ale wytrzymałość nie jest jedyną wartą uwagi cechą modelu Jabra Elite 8 Active. Producent oferuje wszak także wysoką jakość dźwięku oraz estetykę. Otrzymujemy też wsparcie technologii Dolby Audio oraz hybrydowe ANC, które automatycznie dostosowuje poziom ANC do warunków otoczenia. Z kolei tryb transparentny (HearThrough) wspiera technologia Wind Neutralizing HearThrough, która ma za zadanie tłumić wszelkie zakłócenia powodowane przez wiatr bez blokowania odgłosów ruchu ulicznego, zapewniając bezpieczeństwo bez utraty jakości dźwięku. Pchełki wyposażono łącznie w 6 mikrofonów i rozwiązania takie jak Asystent Google, Google Fast Pair czy Spotify Tap. Producent sugeruje, że na jednym ładowaniu pchełki mają grać do 8 godzin, zaś z wykorzystaniem mocy etui - do 32 godzin.

Druga premiera, a więc Elite 10 ma zapewniać optymalne połączenie komfortu, jakości dźwięku i rozmów. Słuchawki te są pierwszym modelem marki Jabra obsługującymi technologię Dolby Head Tracking. Dolby Head Tracking tworzy środowisko trójwymiarowego dźwięku – gdy słuchacz się porusza, dźwięk porusza się wraz z nim otaczając go brzmieniem ulubionych utworów, w tym zarówno Dolby Atmos, jak i muzyki stereo. Elite 10 eliminuje również hałas z otoczenia dzięki funkcji Jabra Advanced Active Noise Cancellation. ANC dostosowuje się ponadto do otoczenia automatycznie. Dzieje się tak dzięki falom infradźwiękowym, które badają kanał słuchowy oraz algorytmom identyfikującym przenikanie hałasu i warunki wietrzne. W rezultacie słuchawki samodzielnie przełączają się na najwyższy poziom ANC w bardziej hałaśliwym otoczeniu i zmniejszają jego poziom w cichych miejscach.

Co więcej, Elite 10 są pierwszymi słuchawkami TWS producenta, które oferują technologię Jabra ComfortFit mającą zapewniać najbardziej naturalne, wygodne dopasowanie i mniejszą okluzję, dzięki półotwartej konstrukcji, która zmniejsza nacisk na ucho, umożliwiając użytkownikom wygodne chodzenie i prowadzenie rozmów. Słuchawki Elite 10 są wyposażone w podobnie jak Elite 8 Active w 6 mikrofonów mających zapewniać krystalicznie czyste rozmowy, a także w baterię umożliwiającą 6 godzin pracy (27 godzin z etui). Słuchawki (a właściwie etui) oferuje ładowanie bezprzewodowe, mamy tu też Multipoint, asystenta głosowego oraz łatwe parowanie. Słuchawki Elite 10 są wyposażone w technologię 6 mikrofonów zapewniającą krystalicznie czyste rozmowy, baterię umożliwiającą 6 godzin pracy (27 godzin z etui), wygodne etui z funkcją ładowania bezprzewodowego, funkcję Bluetooth Multipoint, asystenta głosowego oraz łatwe parowanie. Słuchawki dostępne będą w drugiej połowie września w cenie 949 zł i 1199 zł (odpowiednio Elite 8 Active i Elite 10).

