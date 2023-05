Pierwsze w Europie Hybrid Workplace Experience Centre otwarte w Warszawie - centrum zainicjowane przez marki Jabra i Bene

Hybrydowy model pracy, który w ostatnim czasie stał się standardem, wymaga elastycznego podejścia ze strony firm. Zmieniają się bowiem oczekiwania pracowników względem pracodawcy oraz sposób kształtowania przestrzeni biurowych, które dziś muszą odpowiadać potrzebom nowej normalności. Aby zbudować udane hybrydowe środowisko pracy, firmy muszą dać pracownikom narzędzia, które pozwolą im odnosić sukcesy. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziemy w oficjalnie otwartym dziś, pierwszym w Europie Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie zainicjowanym przez Jabra i Bene przy wsparciu liderów z branży technologicznej, doradczej, design & build oraz HR-owej: Lenovo, Microsoft, Sharp/NEC i Waldmann, Colliers Define, Exclusive Networks, Hays Poland oraz Sonte.

W Warszawie otwarto dziś pierwszy w Europie Hybrid Workplace Experience Centre. Jest to też drugie takie centrum na świecie, które otwiera swoje drzwi na zwiedzających. Pierwsze otwarto rok temu w Dubaju.

Według danych Colliers 89% firm w Polsce deklaruje, że wdrożyło hybrydowy model pracy. Najpopularniejszy jest model, w którym wymiar pracy zdalnej to ok. 50% czasu, czyli dwa-trzy dni w tygodniu. Model ten wdrożyły blisko dwie trzecie (59%) organizacji, które zdecydowały się na pracę hybrydową. Coraz częściej uczestniczymy w spotkaniach hybrydowych. Z najnowszych badań Jabra Hybrid Ways of Working 2023 Global Report wynika, że tylko 39% polskich pracowników nigdy nie czuje się pominiętych w dyskusji podczas spotkań online, a 47% uważa, że ich koledzy sprawiają wrażenie bardziej kompetentnych, gdy mają włączone wideo.

Jednocześnie 55% polskich pracowników twierdzi, że mniej niż połowa sal konferencyjnych w ich biurach jest wyposażona w sprzęt do prowadzenia spotkań wideo, 23% nie ma dostępu do żadnej sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt wideo. Dla porównania tylko 11% Amerykanów, 14% Brytyjczyków, 20% Niemców, 21% Francuzów i 22% Japończyków twierdzi, że nie posiada w swoim biurze sal konferencyjnych z rozwiązaniami do wideokonferencji. Tylko 15% polskich pracowników używa osobistej kamery internetowej do spotkań online.

Potrzeba posiadania efektywnego i działającego bezproblemowo środowiska pracy w warunkach nowej normalności stanowi istotny element współczesnego miejsca pracy. Hybrid Workplace Experience Centre powstało z myślą o wsparciu firm w tej transformacji. Chcąc ją zrealizować liderzy rynkowi działający w branży biurowej – od rozwiązań wideokonferencyjnych i technologii sprzętowych, po dostawców usług i firmy zajmujące się badaniem rynku i potrzeb pracowników – postanowili nawiązać partnerstwo i stworzyli Hybrid Workplace Experience Centre, gdzie prezentują kompleksowe środowisko pracy hybrydowej dostosowane do różnych stylów pracy.

Pierwsze na świecie centrum zostało otwarte w listopadzie ubiegłego roku w Dubaju. Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie to drugie na świecie centrum, które otwiera swoje drzwi dla odwiedzających. To miejsce, gdzie managerowie IT, działów HR, architekci, projektanci przestrzeni biurowych, czy właściciele firm mogą w praktyce sprawdzić jak wygląda nowoczesne, dostosowane do nowej normalności, ergonomiczne środowisko pracy hybrydowej, łączące funkcjonalne, nowoczesne przestrzenie, technologie audio i wideo, oraz usługi ułatwiające produktywną współpracę w erze pracy hybrydowej.

Źródło: Jabra