Samsung Exynos 850 - układ SoC dla smartfonów średniej półki

4 kwietnia 2020 w bazie Geekbench pojawił nowy smartfon należący raczej do niższej półki średniej, w którym umieszczono tajemniczy dotąd, ośmiordzeniowy układ Exynos 850. O Samsungu Galaxy A21s, bo o tym modelu mowa, pojawiło się wówczas równie niewiele informacji, co o samym procesorze. 3 GB pamięci RAM, Android 10 i 1074 punkty w teście Geekbench (na wielu rdzeniach) to wszystko, co można było wyczytać z pierwszego przecieku. I choć Samsung Galaxy A21s już od dwóch tygodni dostępny jest także na polskich sklepowych półkach, to Koreańczycy dopiero teraz oficjalnie zaprezentowali swój układ Exynos 850. Co potrafi nowy ośmiordzeniowiec?

Układ Exynos 850 napędza średniopółkowego smartfona Samsunga Galaxy A21s, który już od kilkunastu dni dostępny jest w sklepach. Dopiero teraz ujawniono jednak specyfikację wspomnianej konstrukcji mobilnej.

Przed kilkoma dniami pisaliśmy o układzie Samsung Exynos 880, który podobnie jak tytułowy Exynos 850 zasili smartfony ze średniej półki cenowej. Wersja 850 różni się od 880 jednak na kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest rodzaj obsługiwanej sieci. Exynox 850 pozostaje bowiem wciąż w "strefie 4G", przy czym 880 potrafi już obsługiwać sieci 5G. Mówi się też, że nowa, słabsza nieco konstrukcja to układ, który pozostanie wyłącznie do dyspozycji producenta, a więc nie odnajdziemy go w "słuchawkach" firm trzecich. Czego można się spodziewać po ośmiordzeniowym układzie wykonanym w litografii 8 nm?

Exynos 850 składa się z ośmu rdzeni ARM Cortex-A55, które są taktowane z częstotliwością do 2 GHz. Za obróbkę grafiki odpowiada w nim układ ARM Mali-G52. SoC pozwoli na obsługę wyświetlaczy do rozdzielczości 2520×1080 pikseli oraz na obsługę jednostek foto w maksymalnej konfiguracji 16 MP + 5 MP lub pojedyncze 21,7 MP. Dzięki temu smartfon wyposażony w konstrukcję Ecynos 850 nagra wideo w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Procesor jest w stanie obsłużyć kości RAM typu LPDDR4x i pamięć flash typu eMMC 5.1 (a więc nawet nie UFS 2.1). Tytułowy procesor obsługuje ponadto Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac, GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Oficjalna strona modelu znajduje się TUTAJ.

Exynos 850 Katrgoria Uklad mobilny Proces 8nm LPP Ilość rdzeni 8 CPU (Sub) ARM Cortex-A55 5G - LTE Cat. (UL) Cat.13 Pamięć wewnętrzna eMMC 5.1 Aparat (tył) 21.7MP Aparat (tył) 16MP + 5MP Wideo (kodowanie) FHD 60 fps Kodek wideo HEVC(H.265), H.264, VP8 GNSS GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Zastosowanie Smartfony, Tablety Numer kat. S5E3830 AI - CPU (glówne) ARM Cortex-A55 GPU Mali-G52 LTE Cat. (DL) Cat.7 Pamięć RAM LPDDR4x Wyświetlacz FHD+(2520x1080) Aparat (Front) 21.7MP ISP 3A, PDAF, FD, VDIS, HDR, 3DNR, DRC Wideo (dekodowanie) FHD 60 fps Łączność 802.11ac, Bluetooth 5.0, FM Radio Status Produkcja masowa

Źródło: Sammobile