Powstaje S.T.A.L.K.E.R. 2. Gra tworzona jest na Unreal Engine 4

Minęło półtorej dekady i dwa sequele od momentu premiery pierwszego S.T.A.L.K.E.R.-a (z podytułem Cień Czarnobyla). Po drodze oryginalna ekipa odpowiedzialna za ten hit gatunku post-apokaliptycznych FPS-ów rozpadła się, a część osób z niej pochodzących założyło studio 4A Games. To ono dostarczyło nam prawdopodobnie najlepszych substytutów S.T.A.L.K.E.R.-a, czyli trylogii Metro (2033, Last Light, Exodus). Tymczasem posiadające prawa do oryginalnego tytułu GSC Game World, które po upadku w 2011 roku, powołano do życia ponownie w 2015, ogłosiło trzy lata później, że będzie pracować nad grą S.T.A.L.K.E.R. 2. O tym projekcie od 2018 roku nie usłyszeliśmy bezpośrednio od twórców jednak już absolutnie nic... Aż do teraz.

S.T.A.L.K.E.R. 2 powstaje w oparciu o Unreal Engine, co zdaniem twórców ułatwi tworzenie modów przez fanów. Według poprzednich informacji gra miała ukazać się w 2021.

GSC Game World za pomocą oficjalnego profilu na Twitterze ogłosiło, że pracuje obecnie nad drugą częścią S.T.A.L.K.E.R.-a, a także wyjawili, że używają do niego Unreal Engine (nie potwierdzili wersji silnika, ale nie widzę innej możliwości niż UE 4). Interesujący jest słownictwo, jakiego użyli do zapowiedzi S.T.A.L.K.E.R.-a 2. Nazwali bowiem firmę Epic "kolegami", uznając, że UE będzie najlepszym dla nich rozwiązaniem. Sugeruje to partnerstwo z amerykańską korporacją, a więc zapewne gdy już projekt zostanie ukończony, to pojawi się na Epic Games Store. Być może ukraińskie studio jest także beneficjentem programu Epic (MegaGrants), który przeznaczył 100 milionów dolarów na subsydia dla twórców gier i projektów na Unreal Engine.

Deweloperzy uzasadnili wybór silnika chęcią stworzenia atmosfery pełnej suspensu oraz tajemnicy, która ich zdaniem jest esencją uniwersum S.T.A.L.K.E.R. Ponadto jednym z głównych powodów ich decyzji jest również łatwość tworzenia modów, które są niezwykle dla GSC ważne, gdyż przedłużają żywotność gier. Poprzednio ogłoszone informacje na temat gry wskazywały na premierę w 2021 roku. Nie otrzymaliśmy żadnych nowych wzmianek na ten temat. Deweloperzy na tym etapie prac nie mieli do ogłoszenia żadnych platform, choć spodziewają się tego, że społeczność już teraz wyciągnie swoje konkluzje. GSC zamierza ogłosić platformy, na jakich pojawi się S.T.A.L.K.E.R. 2 w późniejszym terminie. Do tego czasu pozostają poprzednie części, fanowskie mody, film Andrieja Tarkowskiego, albo ewentualnie Metro... A za nowego S.T.A.L.K.E.R.-a warto potrzymać kciuki.

