Netflix: filmowe i serialowe premiery na 16 - 22 grudnia 2019

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Tym razem sprawdzamy, co czeka nas w nowym tygodniu, to znaczy w dniach 16 - 22 grudnia 2019. Licząc jednak także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących dniach? W tym tygodniu to wręcz pytanie śmieszne: od miesięcy wielu z nas wyczekuje przecież wiedźmińskiej produkcji, która na Netfliksie zadebiutuje nareszcie w najbliższy piątek. Ale prócz przygód Geralta, odnajdziemy jeszcze kilka ciekawych, trzymających w napięciu produkcji.

Wiedźmin: sezon 1

Opis: Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, podąża ścieżką przeznaczenia w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.

Występują: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan

Światowa data premiery: 20 grudnia 2019

W Netflix od: 20 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: The Witcher

Gatunek: Fantasy, Przygodowy

Kraj produkcji: USA, Polska

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Rick and Morty: sezon 4

Opis: Genialny naukowiec-alkoholik, Rick, porywa swojego płaczliwego wnuka, Morty’ego. Razem przeżywają dzikie eskapady do odległych galaktyk i alternatywnych światów.

Występują: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer

Światowa data premiery: 10 listopada 2019

W Netflix od: 22 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Rick and Morty

Gatunek: Komedia, Przygodowy, Sci-Fi, Animacja dla dorosłych

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 9,3

Strona produkcji: klik

Rampage: dzika furia

Opis: Prymatolog Davis Okoye nawiązuje więź z inteligentnym gorylem. Nieudany eksperyment naukowy sprawia, że małpa oraz inne zwierzęta zaczynają siać spustoszenie w mieście.

Występują: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman

Światowa data premiery: 11 maja 2018

W Netflix od: 20 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Rampage

Gatunek: Akcja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,1

Strona produkcji: klik

Turbo

Opis: Niepozorny ślimak Turbo nieoczekiwanie nabywa niezwykłych mocy, pozwalających mu rozwijać zawrotną szybkość. Postanawia więc wziąć udział w wielkim wyścigu.

Występują: Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Maya Rudolph

Światowa data premiery: 27 września 2013

W Netflix od: 16 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Turbo

Gatunek: Animacja, Familijny, Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,4

Strona produkcji: klik

Lekarstwo na życie

Opis: Młody mężczyzna przyjeżdża do ośrodka odnowy biologicznej, aby zabrać stamtąd swojego szefa. Nie wie, że miejsce skrywa mroczny sekret.

Występują: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth

Światowa data premiery: 17 lutego 2017

W Netflix od: 21 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: A Cure for Wellness

Gatunek: Dramat, fantasy, Horror

Kraj produkcji: USA, Niemcy

Ocena na portalu IMDb: 6,4

Strona produkcji: klik

Dusza towarzystwa

Opis: Kiedy mąż Deanny, gospodyni domowej w średnim wieku, niespodziewanie prosi ją o rozwód, kobieta postanawia wrócić na przerwane niegdyś studia.

Występują: Melissa McCarthy, Matt Walsh, Molly Gordon

Światowa data premiery: 11 maja 2018

W Netflix od: 20 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Life of the Party

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,6

Strona produkcji: klik

Urodzony 4 lipca

Opis: Ron, zgłaszając się na ochotnika do armii, jest dumny, że służy ojczyźnie. Rany, jakie odnosi w Wietnamie powodują nie tylko kalectwo, ale także całkowitą zmianę jego światopoglądu.

Występują: Tom Cruise, Bryan Larkin, Raymond J. Barry

Światowa data premiery: 5 stycznia 1990

W Netflix od: 16 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Born on the Fourth of July

Gatunek: Biograficzny, Dramat, Wojenny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,2

Strona produkcji: brak

Po nalocie

Opis: W małym miasteczku w amerykańskim stanie Tennessee dochodzi do nalotu na imigrantów. Po tym wydarzeniu rodzą się pytania o sprawiedliwość i ludzką przyzwoitość.

Występują: -

Światowa data premiery: 19 grudnia 2019

W Netflix od: 19 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: After the Raid

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA, Meksyk

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Strona produkcji: klik



Trailer do zobaczenia na oficjalnej stronie produkcji.

