Rosjanie ponownie mogą pobierać oprogramowanie dla sprzętu Intela. Firma wydała oficjalne oświadczenie

Intel wycofał się z Rosji w wyniku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Po miesiącu krzemowy gigant wstrzymał całą sprzedaż, natomiast w kwietniu wszystkie operacje biznesowe na terenie tego kraju. Obywatele Rosji nie mogli pobrać oprogramowania, a także aktualizacji i sterowników do sprzętu Intela. Jednak jak wskazuje rosyjski portal CNews, niektórym udało się znaleźć sposób na uzyskanie dostępu do oprogramowania. Już wcześniej można było ominąć blokady poprzez VPN, ale teraz wykonalne to jest bardziej oficjalnymi kanałami.

Obywatele Rosji do niedawna nie mogli oficjalnie pobrać oprogramowania, a także aktualizacji oraz sterowników do sprzętu z serwerów Intela.

Intel, największy producent procesorów x86 na świecie, zatrudniał w Rosji około 1200 pracowników, posiadał tam całkiem rozwiniętą infrastrukturę i poważnie traktował lokalny rynek. Większość sprzedawanych komputerów na terenie kraju wykorzystywała procesory Intela, więc regionalna blokada pobierania sterowników ze strony producenta była dla części użytkowników sporym utrudnieniem. Jednak nie był to problem nie do rozwiązania, nawet jeżeli docelowy adres oficjalnej witryny został i nadal pozostaje zablokowany. Rosjanie mogli przecież korzystać z VPN-ów. Teraz dostęp do aktualizacji można podobno uzyskać bez ukrywania adresu IP, dzięki powszechnie dostępnemu narzędziu Intel Driver & Support Assistant.

Intel potwierdził w oświadczeniu, że dostęp do zasobów i narzędzi, które zapewniają aktualizacje sterowników, stanowią część zobowiązań gwarancyjnych producenta. Podkreślono zarazem, że wskazane jest zapewnienie użytkownikom sterowników z oficjalnych źródeł, a nie tych nieoficjalnych, które mogą posiadać złośliwe oprogramowanie, również szpiegowskie. Według producenta, jego polityka nie uległa zmianie. Potepia atak na terytorium Ukrainy (Operacji Specjalnej) i nie będzie wspierać osób używających ich podzespołów do prowadzenia wojny. Intel nadal przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i sankcji po stronie USA oraz Unii Europejskiej.

Źródło: The Register