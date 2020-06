Robot Boston Dynamics trafia do sprzedaży. Kto może go kupić?

Jeśli prowadzicie własną firmę, macie luźne 74 500 dolarów i marzy się wam robot-pies, który będzie realizować wytyczone mu zadania, mamy dobra wiadomość. Spot, czyli żółto-czarny twór Boston Dynamics trafia do sprzedaży. Przedsiębiorstwa zainteresowane jego wykorzystaniem mogły dotychczas jedynie dzierżawić robota. Teraz stanie się on ich własnością. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia zakupowe. Aby nabyć więcej niż jednego robota, konieczny będzie bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy i jak sądzę, konkretne uzasadnienie. Wszak funkcje Spota nie muszą pokrywać się z oczekiwaniami klientów. Do czego więc miałby służyć wspomniany robot / pies* (*niepotrzebne skreślić)?

Robot marki Boston Dynamics przypominający psa, trafia do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w kwocie, za którą moglibyście kupić dwa, trzy, a nawet cztery, nowe samochody osobowe.

Spot, robot-pies produkcji Boston Dynamics to ponad 30-kilogramowy kawał elektroniki naszpikowanej przeróżnymi czujnikami. Przez lata Spot doczekał się wielu usprawnień i dziś gracja jego ruchów oraz sprawność najzwyczajniej w świecie zadziwiają. Przyszłością robota jest oczywiście praca, która dla człowieka byłaby szkodliwa, nużąca lub nieopłacalna. Możliwe też, że Spot trafi kiedyś do jednostek policji oraz agencji ochrony. Twórcy nie wykluczają bowiem takiego zastosowania. Oczywiście pod warunkiem, że tytułowy bohater nie będzie służyć do czynienia krzywdy człowiekowi. Tutaj na myśl przychodzi wizja rodem z terminatora i brak zaufania do tego typu technologii.

Zostawmy science fiction na boku i skupmy się na faktach. Spot trafia bowiem do sprzedaży na terenie USA i na ten moment mogą kupić go jedynie przedsiębiorstwa, nie zaś osoby prywatne. Zainteresowani robotem z innych krajów mogą kontaktować się z działem sprzedaży w celu uzyskania informacji o ewentualnym najmie. Za sprzęt trzeba zapłacić blisko 300 000 złotych. Boston Dynamics sugeruje, że Spot może posłużyć do przenoszenia czujników i analizowania otoczenia, poszukiwaniu usterek w maszynach lub pomocy szpitalom obciążonym walką z COVID-19. To będzie swoisty sprawdzian robota-psa, który w pewnym stopniu określi jego przyszłość. Czekamy na efekty.

