Redox OS - alternatywa dla Windowsa i Linuksa rośnie w siłę. Kolejna wersja stawia na jeszcze lepszą wydajność

Napisanie systemu operacyjnego od zera jest nie lada wyzwaniem. Osoby, które się go podejmują, wiedzą, że miną długie lata, zanim całość zostanie odpowiednio dopracowana. Mimo to na rynku mamy obecnie wiele takich systemów, a jednym z nich jest Redox OS. Mamy do czynienia z otwartoźródłowym kodem, który został napisany przez Jeremiego Sollera (główny inżynier w firmie System76) i jego zespół liczący ok. 80 osób. Właśnie ukazała się jego kolejna wersja.

Następna wersja systemu operacyjnego, który został napisany w języku Rust, stała się dostępna do pobrania. W nowym wydaniu skupiono się na poprawie wydajności i stabilności systemu, a przy tym dodano kolejne funkcje.

W przeciwieństwie do dystrybucji systemu Linux Redox OS nie opiera się na monolitycznym jądrze, a na mikrojądrze. Tak więc większość funkcji nie jest wykonywana przez samo jądro, a przez niezależne procesy. Kiedy awarii ulegnie jeden proces, nie będzie miało to wpływu na stabilność całego systemu. Z kolei, jeśli zechcemy dodać jakąś nową funkcję, to nie będziemy zmuszeni do ponownego kompilowania całego jądra. Taka architektura wpływa również na bezpieczeństwo. Pierwsze wydanie systemu ukazało się w 2015 roku, a głównym założycielem projektu jest wspomniany wcześniej Jeremy Soller, który odpowiada za stworzenie systemu Pop!_OS oraz środowiska graficznego COSMIC - to, co ciekawe, tak jak sam Redox OS, jest pisane w języku programowania Rust.

Po wielu latach ten otwartoźródłowy system operacyjny radzi sobie coraz lepiej i zyskuje nowe funkcje. Wersja 0.9.0 jest jeszcze wydajniejsza i stabilniejsza od poprzednich, a do systemu dołączyło oprogramowanie z napomkniętego środowiska graficznego COSMIC (menedżer plików, edytor tekstu i terminal). Nowa odsłona jest też kompatybilna z większą gamą podzespołów, a także lepiej obsługuje procesory oparte na architekturze ARM64. Na ten moment nie ma jeszcze obsługi interfejsu USB, ale zespół usilnie pracuje nad dodaniem tej funkcji. Z pełną listą zmian zapoznamy się pod tym adresem - znajdziemy tu także linki do obrazów systemu. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie jest wciąż rozwijane, więc codzienna praca na nim nie wchodzi jeszcze w grę.

Źródło: Redox