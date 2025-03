Redmi Pad SE 8,7 - budżetowy tablet trafił do sprzedaży w Polsce. MediaTek Helio G85 i ekran LCD o 90 Hz odświeżaniu

Na półkach sklepowych w Polsce właśnie pojawił się nowy tablet od marki Redmi, który do zakupu będzie nas chciał przekonać głównie swoją bardzo niską ceną. Urządzenia z budżetowego segmentu nie imponują zazwyczaj swoimi podzespołami i tak też jest z Redmi Pad SE 8,7. Pod względem specyfikacji niczego mu nie brakuje, natomiast relatywnie niewielka kwota zakupu zauważalna jest na każdym kroku. Sprzęt sprawdzi się więc dla mało wymagających osób.

Redmi Pad SE 8,7 to bardzo budżetowa propozycja tabletu, którego głównym zastosowaniem będzie przeglądanie internetu i korzystanie z platform VOD. Z tymi zadaniami powinien poradzić sobie dość dobrze, choć idealnie nie będzie.

Najnowsza propozycja tabletu od submarki Xiaomi oparta jest na układzie MediaTek Helio G85, który pod względem wydajności wypada podobnie jak Qualcomm Snapdragon 670. Jego wsparciem będą zaledwie 4 GB pamięci RAM. Na domiar złego postanowiono skorzystać z bardzo wolnej pamięci flash w standardzie eMMC 5.1, więc na wydajną pracę w dłuższej perspektywie nie ma co liczyć — szczególnie pod kątem wielozadaniowości (o wiele lepszym wyborem byłaby pamięć UFS 2.1). Na froncie znalazł się niemal 9-calowy panel LCD o 90-hercowym odświeżaniu, choć nie powinniśmy oczekiwać, że w każdej sytuacji będzie ono obecne.

Redmi Pad SE 8,7 Procesor MediaTek Helio G85 (12 nm) Układ graficzny Mali-G52 MC2 Pamięć RAM 4 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 64/128 GB eMMC 5.1 Wyświetlacz 8,7" 1340 x 800 px, LCD (5:3)

90 Hz, 600 nitów, 1500:1, 10-bit Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS Złącza, porty i sloty USB typu C (2.0)

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Aparat przedni 5 MP (f/2.2) Aparat tylny 8 MP (f/2.0) Akumulator 6650 mAh / 18 W Głośniki Stereo, Dolby Atmos Wymiary i waga 211,58 x 125,48 x 8,8 mm / 373 g System Xiaomi HyperOS (Android 14) Wersje kolorystyczne Graphite Gray, Sky Blue Cena 4/64 GB - 499 zł

4/128 GB - 599 zł

Na pokład trafił leciwy moduł Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.3, choć tablet oferuje również dostęp do kilku systemów nawigacji satelitarnej. O aspektach fotograficznych w tej półce cenowej nie warto nawet wspominać. Za akumulator służy ogniwo o pojemności 6650 mAh, które można naładować z mocą 18 W, jednak samej ładowarki nie znajdziemy w zestawie. Do platform VOD oraz serwisu YouTube przydadzą się z kolei dwa głośniki, które wspierane są technologią Dolby Atmos. Aktualnie trwa promocja, więc urządzenie możemy nabyć już za niespełna 500 zł. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, bo mamy ograniczone środki i mniejsze wymagania, to możemy się udać praktycznie do dowolnego internetowego sklepu z elektroniką.

Źródło: Xiaomi