Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro i Redmi Watch 5 - nowości od Xiaomi oficjalnie w Polsce. Wkrótce dołączą do nich kolejne gadżety

Do sprzedaży w Polsce wkraczają nowe gadżety od marki Redmi. Mowa o słuchawkach z rodziny Redmi Buds, smartwatchu Redmi Watch oraz powerbankach sygnowanych logo Xiaomi. W pierwszym przypadku można liczyć na ulepszoną redukcję szumów względem poprzedników, a także całkiem przyzwoite ceny na start. W drugim spotkamy się z ekranem AMOLED i stosunkowo długim czasem pracy na akumulatorze. W trzecim mamy do czynienia z ogniwami o pojemności 10 tys. mAh.

Obok serii smartfonów Redmi 14 na rynek wkraczają nowe gadżety od tej chińskiej marki i akcesorium od Xiaomi. Są to udoskonalone słuchawki z serii Redmi Buds 6, smartwatch Redmi Watch 5 oraz dwa powerbanki.

Nowe słuchawki Redmi Buds 6 oraz Redmi Buds 6 Pro stawiają przede wszystkim na lepsze ANC i dźwięk przestrzenny (w podstawowym modelu jest to "efekt audio 360 stopni", a w droższym mowa o śledzeniu ruchów głowy). Tańszy brat zapewni nam dostęp do dwóch przetworników oraz kodeka AAC, a przy tym słuchawki spełniają normę IP54. Czas pracy ma być całkiem dobry. Z kolei wariant Pro zaoferuje nam już system składający się z trzech przetworników, a przy tym spotkamy się z obsługą kodeka LDAC - jakość dźwięku powinna więc stać na przyzwoitym poziomie. Dziwi jedynie użycie starszego modułu Bluetooth 5.3. W pierwszym tygodniu czekają na nas niższe ceny na stronie mi.com, więc jeśli interesuje nas zakup nowych słuchawek, to warto się skierować właśnie do niej.

Redmi Buds 6 (M2429E1) Redmi Buds 6 Pro (M2430E1) Przetworniki 12,4 mm (membrana pokryta tytanem)

5,5 mm (mikro piezoelektryczna jednostka ceramiczna) 11 mm (przetwornik dynamiczny z tytanową membraną)

2 x 6,7 mm (piezoelektryczny przetwornik ceramiczny) Kodeki audio AAC AAC, LDAC Łączność Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.3 Norma odporności Słuchawki: IP54 Tryb transparentny Tak ANC Tak, do 49 dB ("w pewnym zakresie częstotliwości") Tak (wielopoziomowa), do 55 dB Czas pracy Do 10 godzin bez etui

Do 42 godzin z etui Do 9,5 godziny bez etui

Do 36 godzin z etui Złącza (etui) USB typu C Pojemność akumulatora Słuchawki: 54 mAh

Etui: 475 mAh Słuchawki: 54 mAh

Etui: 480 mAh Wymiary słuchawki 31,13 x 21,34 x 23,5 mm 30,6 × 21,4 × 24,5 mm Waga słuchawki 5 g Ok. 5,2 g Wymiary etui 61,01 x 51,71 x 24,80 mm 61,05 × 48,28 × 25,17 mm Mikrofony 2 3 Kolory Night Black, Cloud White, Coral Green Space Black, Glacier White, Lavender Purple Dodatkowe informacje Efekt audio 360 stopni Śledzenie ruchów głowy, Hi-Res Audio Wireless Certified Cena Do 27 stycznia na mi.com: 169 zł

Po 27 stycznia na mi.com: 189 zł Do 27 stycznia na mi.com: 299 zł

Po 27 stycznia na mi.com: 229 zł

Redmi Buds 6

Redmi Buds 6 Pro

Smartwatch Redmi Watch 5 wyróżnia się ulepszonym czujnikiem pomiaru tętna, zakrzywionym wyświetlaczem AMOLED, a także całkiem długim czasem pracy na wbudowanym akumulatorze. Inteligentny zegarek jest wodoszczelny i oferuje możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth. Ponadto nie zabrakło także dostępu do wielu systemów nawigacji satelitarnej oraz 150 trybów sportowych. W tym przypadku także spotkamy się z niższymi cenami na mi.com w pierwszym tygodniu po debiucie.

Redmi Watch 5 Wyświetlacz 2,07" 514 x 432 px, AMOLED (2,5D)

5-60 Hz (LTPS), 1500 nitów (HBM), 324 PPI Pasek Obsidian Black: Pasek TPU - Rozmiar: ok. 135–205 mm

Silver Gray: Pasek TPU - Rozmiar: ok. 135–205 mm

Lavender Purple: Pasek TPU - Rozmiar: ok. 135–205 mm Czujniki Czujnik tętna (z czujnikiem poziomu natlenienia krwi) | Akcelerometr | Żyroskop | Czujnik światła otoczenia | Kompas elektroniczny Satelitarne systemy pozycjonowania GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS Akumulator 550 mAh Czas pracy Do 24 dni Wodoszczelność 5 ATM Głośnik Tak Mikrofon Tak, 2 Łączność Bluetooth 5.3 Dostępna pamięć 164 MB Ładowanie Magnetyczne Dodatkowe informacje Rozmowy przez Bluetooth, 150 trybów sportowych System Xiaomi HyperOS Cena Do 27 stycznia na mi.com: 479 zł

Po 27 stycznia na mi.com: 449 zł

Ostatnimi nowościami są dwa napomknięte powerbanki: Xiaomi 33W Power Bank 10000 oraz Xiaomi 165W Power Bank 10000. Najważniejsze dane zdradza już ich nazwa, choć są między nimi pewne różnice. Z pełną specyfikacją możemy się zapoznać w poniższej tabeli. Niestety w tym przypadku producent nie zdradził jeszcze ich cen ani też daty premiery, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Zapewne jednak będziemy mogli dokonać zakupu na stronie mi.com i jest duża szansa, że Xiaomi tutaj też przygotuje promocyjne ceny na krótki czas po premierze.

Xiaomi 33W Power Bank 10000 Xiaomi 165W Power Bank 10000 Pojemność 10 000 mAh / 36,5 Wh 10 000 mAh / 36 Wh Pojemność znamionowa 5600 mAh (5 V/ 3 A) 5500 mAh (5 V/ 4 A) Ogniwa 2 x 5000 mAh (litowo-jonowe) 4 x 2500 mAh (litowo-jonowe) Moc wyjściowa 33 W 165 W Możliwość ładowania Do 3 urządzeń naraz Do 2 dwóch urządzeń naraz Moc ładowania powerbanka 30 W 90 W Waga 210 g 318 g Porty 1 x USB typu C (do 33 W)

1 x USB typu A (do 22,5 W) 1 x USB typu C (do 45 W) Dodatkowe informacje Wbudowany przewód USB typu C (do 33 W) Wbudowany przewód USB typu C (do 120 W), Wyświetlacz Wymiary 80,9 x 65,9 x 26,0 mm 143 x 48 x 36 mm Cena Brak informacji



Xiaomi 165W Power Bank 10000



Xiaomi 33W Power Bank 10000

Źródło: Xiaomi