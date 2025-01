Razer przychodzi do graczy z nowościami z targów CES 2024. Wśród nich haptyczna mata Project Esther oraz fotel Razer Iskur V2

Oprócz zaprezentowanych wcześniej laptopów gamingowych z serii Blade, Razer przedstawił na targach CES 2024 także inne produkty. Wśród nich znalazła się mata haptyczna, która pomoże osiągnąć lepsze wrażenia z rozgrywki, nowy fotel dla graczy, jak również dodatek do kolekcji Aether Gamer Room, jakim jest listwa świetlna. Na koniec pozostawiono stację dokującą z 11 portami. Dodatkowo ogłoszono aktualizację dla oprogramowania Razer Synapse.

Razer ogłosił kolejne produkty na targach CES 2024, które już niebawem trafią na półki sklepowe. Oczywiście wszystkie skierowane są do graczy, a jednym z ciekawszych urządzeń wydaje się mata haptyczna Project Esther.

Wspomniana mata haptyczna Project Esther korzysta z technologii Razer Sensa HD Haptics, a ta z kolei wykorzystuje do działania platformę Interhaptics (przejęta przez Razera w 2022 roku). Samym zamysłem jest dodanie większej immersji do rozgrywanych przez nas produkcji. Chodzi oczywiście o fakt, że akcja w grach odwzorowywana jest przez matę, na której siedzimy, więc możemy ją bardziej namacalnie poczuć. Haptyczna mata składa się z 16 siłowników, a przy okazji jest kompatybilna z większością foteli do gier, jak również biurowych. Na dostępność i więcej szczegółowych informacji trzeba jeszcze poczekać.

Introducing Project Esther—the world’s first HD haptics gaming cushion from #RazerCES2024: https://t.co/ozsTOhxV25

Powered by Razer Sensa HD Haptics, feel your games like never before with the most lifelike tactile sensations that envelop your whole body. #CES2024 pic.twitter.com/PswBvdqPby — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 9, 2024

Kolejnym produktem jest gamingowy fotel Razer Iskur V2. Jego najważniejszą cechą jest regulowany, a zarazem adaptacyjny system podparcia lędźwiowego 6D. Całościowo chodzi o to, aby fotel przystosował się do naszej krzywizny kręgosłupa, a przy okazji odpowiedni mechanizm sprężynowy ma dostosowywać się do postawy i masy ciała. Możemy także spersonalizować wysokość odcinka lędźwiowego, a także wypukłości. Fotel wykonany jest ze skóry syntetycznej (klasa EPU), możemy go odchylić do 152 stopni, a poduszki wykonano z pianki. Mamy dostęp także do regulowanych podłokietników (4D). Razer Iskur V2 trafił już na rynek, a jego cena zakupu wynosi 699,99 euro.

Nowym dodatkiem dla graczy, który wchodzi w skład kolekcji Aether Gamer Room, jest listwa świetlna Razer Aether Monitor Light Bar. Składa się ona z diod LED, które skierowane są zarówno do przodu, jak i do tyłu. Całość ma przyzwoity współczynnik oddawania barw (CRI wynosi 95) i zapewnia oświetlenie na obszarze 60 x 30 cm (natężenie 500 luksów). Skierowanie diod także do tyłu pozwala na wyświetlanie efektów na ścianie. W tym wypadku nie powinniśmy mieć problemów z kompatybilnością, jeśli chodzi o różne modele monitorów. Rzecz jasna oświetlenie jest w pełni konfigurowalne. Dostępność produktu jest przewidywana na marzec 2024 roku, a jego cena ma wynosić 149,99 euro.

Make your battlestation shine like it was meant to with the Razer Aether Monitor Light Bar. Featuring front-facing white LEDs and back-facing RGB LEDs, get the best of both worlds for any setting or scenario. Light it up: https://t.co/TDGgUPsZiy #RazerCES2024 #CES2024 pic.twitter.com/4e2N7FLzS9 — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 9, 2024

Ostatnią nowością jest stacja dokująca (USB C), która zapewni nam 11 różnych portów takich jak cztery złącza USB typu A, dwa USB typu C, Ethernet (1 Gb/s), HDMI, Audio-Jack 3,5 mm, a także gniazda na karty microSD i SD. W przypadku przesyłania obrazu przez HDMI możemy liczyć na rozdzielczość 4K i 60 Hz. Gniazdo Audio-Jack 3,5 zapewnia dźwięk przestrzenny 7.1, a sama stacja może ładować urządzenia z maksymalną mocą na poziomej 85 W. Konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium. Produkt jest dostępny w sprzedaży w kwocie 139,99 euro.

Źródło: Razer