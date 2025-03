Razer wydał aktualizację, która umożliwia odpytywanie wybranych myszy bezprzewodowych z prędkością 8000 Hz

Razer już w 2021 roku pokazał światu pierwsze myszki dla graczy umożliwiające raportowanie ich przez komputery PC z prędkością 8000 Hz. Pozwoliło to uzyskać graczom niezwykłą dokładność i płynność ruchu w rozgrywce. Teraz producent przenosi tę technologię do swoich popularnych myszy bezprzewodowych, a to wszystko dzięki wydanej niedawno aktualizacji oprogramowania układowego, które możemy przeprowadzić sami w domowym zaciszu.

Razer w 2021 roku wprowadził do świata gamingu raportowanie maszy przewodowych z rekordowym próbkowaniem 8000 Hz, wraz z modelem Razer Viper 8KHz. Pozwoliło to uzyskać graczom niezwykłą dokładność i płynność ruchu w rozgrywce. Już w 2022 roku producent częściowo przeniósł tę technologię do myszy bezprzewodowych wraz z pojawieniem się rozwiązania HyperPolling Wireless, które wniosło również niskie opóźnienia łączności między peryferiami a komputerem PC. W tym roku (kwiecień 2023) Razer wprowadził do sprzedaży pierwszą mysz bezprzewodową zdolną do opytywania jej z prędkością 8000 Hz, mowa tutaj o nietypowym modelu: Viper Mini Signature Edition.

Teraz końcem roku producent wprowadził aktualizację oprogramowania układowego dla wybranych modeli gamingowych myszek bezprzewodowych: Viper V2 Pro, DeathAdder V3 Pro, Cobra Pro, Basilisk V3 Pro i Viper V3 HyperSpeed. Aby przeprowadzić uaktualnienie produktu, powinniśmy zainstalować najnowszą wersję aplikację Razer Synapse oraz założyć tam konto lub zalogować się na takowe. Następnie dostrzec będzie można link: "Dostępna aktualizacja oprogramowania układowego", który przeprowadzi nas do właściwego okna z możliwością pobrania odpowiedniego oprogramowania aktualizującego. Teraz wystarczy go pobrać i otworzyć. Po przeprowadzonej procedurze będziemy mogli się cieszyć wspomnianą częstotliwością odpytywania oraz zmniejszonym opóźnieniem wejściowym do nawet 0,125 ms.

