Test Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - niedroga mysz o bezpiecznym kształcie i dwóch rodzajach łączności bezprzewodowej

Amerykańskie przedsiębiorstwo Razer, które specjalizuje się w produkcji akcesoriów komputerowych dla graczy, wiosną tego roku wprowadziło do sprzedaży nowy model bezprzewodowej myszki Razer Basilisk V3 X HyperSpeed. Urządzenie wyróżnia się ciekawym, choć zarazem dość stonowanym designem oraz sporą liczbą programowalnych przycisków, których możliwości można jeszcze rozszerzyć za pomocą funkcji Hypershift. Do dyspozycji mamy także w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB, choć obejmuje ono jedynie scrolla. Koniec końców Razer Basilisk V3 X HyperSpeed to raczej budżetowa konstrukcja, niemniej absolutnie nie można powiedzieć, że zrobiona "na pół gwizdka". Ten punkt widzenia argumentować będę oczywiście w kolejnych akapitach niniejszej recenzji.

Autor: Ewelina Stój

Razer przedstawia myszkę Basilisk V3 X HyperSpeed jako produkt z zaawansowanymi możliwościami personalizacji. Zastosowano tu aż 9 programowalnych przycisków, a co więcej - za pomocą wspomnianej już wcześniej funkcji Hypershift, do każdego przycisku możemy przypisać podwójne komendy, dzięki czemu otrzymamy ich łącznie aż 18. Do tego mamy możliwość tworzenia makr, dzięki czemu znacznie zwiększają się możliwości sprzętu. Wbudowany optyczny sensor Razer 5G Advanced o rozdzielczości 18 tys. DPI powinien z kolei pozwolić na bezproblemową rozgrywkę w dynamicznych tytułach. Dodatkowo myszka obsługuje bezprzewodową technologię HyperSpeed (2.4 GHz), która zapewnia możliwie niskie opóźnienia.

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed to budżetowa mysz gamingowa, jednak patrząc już na samą jej tylko specyfikację możemy oczekiwać, że jest to urządzenie bogate w topowe rozwiązania.

Sprzęt połączymy z innymi urządzeniami również za pomocą łączności Bluetooth, co zmniejszy zużycie baterii. W przypadku łączności 2.4 GHz będziemy mogli pracować aż przez 285 h, natomiast w drugim przypadku aż 535 h. Z pewnością może się to przydać, kiedy nie będziemy akurat w grze, a czas pracy stanie dla nas się ważniejszy, niż osiągi. Z innej beczki: myszka wyposażona została w magnetyczny element obudowy, zakrywający miejsce na baterię AA oraz bezprzewodowy odbiornik. Ten drugi pozwoli nam na podłączenie jednocześnie dodatkowego sprzętu (jak choćby klawiatury Razera). Ta ciekawa funkcja może przydać się w szczególności w laptopach, gdzie nie zawsze mamy do dyspozycji tyle portów USB, ile byśmy chcieli.

Razer Basilisk V3 X Razer Basilisk V3 Razer Basilisk V3 Pro Łączność Bluetooth

2.4 GHz HyperSpeed USB USB

Bluetooth

2.4 GHz HyperSpeed Czas pracy (godziny) ~535 (Bluetooth)

~285 (2.4 GHz) Nie dotyczy ~170 (Bluetooth)

~170 (2.4 GHz, 1000 Hz)

~32 (2.4 GHz, 8000 Hz) Sensor Razer 5G Advanced Razer Focus+ 26K Razer Focus Pro 30K Zakres DPI Do 18000 Do 26000 Do 30000 Odświeżanie Do 1000 Hz Do 1000 Hz Do 8000 Hz Przełączniki Razer Gen. 2

60 mln kliknięć Razer Gen 2

70 mln kliknięć Razer Gen 3

90 mln kliknięć Liczba przycisków 9 11 11 Przyciski programowane 7 11 11 Przycisk Sniper Tak Tak Tak Podświetlenie Tak Tak Tak Wbudowana pamięć Tak Tak Tak Obciążniki Nie Nie Nie Wymiary 130 x 75 x 43 mm 130 x 75 x 43 mm 130 x 75 x 43 mm Waga 110 gramów 101 gramów 112 gramów Przewód Brak Oplot tekstylny Oplot tekstylny Cena ~280 zł ~250 zł ~640 zł

Co jeszcze na szybko można napisać o testowanym dziś urządzeniu? Chociażby to, że jest ono wspierane przez oprogramowanie Razer Synapse, które pomoże nam w zaawansowany sposób skonfigurować sprzęt. Soft ów umożliwia także funkcję zapisu wszelkich ustawień w chmurze, przez co po przykładowym formatowaniu systemu, ustawienia myszki (profile, podświetlenie itp.) można przywrócić jednym kliknięciem. A propos kliknięć, to żywotność myszy (a właściwie jej przełączników) ustalono na 60 milionów kliknięć. Razer Basilisk V3 X HyperSpeed można obecnie kupić w cenie około 280 złotych, co stanowi bardzo solidną propozycję w kategorii bezprzewodowych myszek gamingowych do 300 złotych. Jeśli śledzicie naszą serię poradników dotyczącą gamingowych peryferiów, to z pewnością widzieliście, że polecaliśmy ją już nieraz.