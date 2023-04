Przyciski i ikonki wychodzące wprost z wyświetlacza w smartfonie? Właśnie zaprezentowano działające rozwiązanie

Nie tylko technologia związana ze sztuczną inteligencją ciągle idzie do przodu. Fizyczne rozwiązania także mają się nie najgorzej. Czasy smartfonów z fizyczną klawiaturą (wysuwaną bądź nie) powoli przemijają. Pomimo że zamiast nich mamy choćby haptyczne wibracje, które pozwalają nam bardziej namacalnie poczuć naciskany klawisz, to jednak powstają nowe technologie mogące z czasem je zastąpić. Pewien instytut badawczy z Pittsburgha szykuje jedną z nich.

Future Interfaces Group jest instytutem badawczym z uniwersytetu Carnegie Mellon. Ich najnowsze dzieło może zrewolucjonizować nasze przyszłe korzystanie ze smartfonów.

Opracowany wynalazek jest doprawdy niesamowity. Przedstawiony został bowiem wyświetlacz, który potrafi zmieniać kształt pod wpływem wbudowanych pomp elektroosmotycznych (EEOP). Każda z nich jest indywidualnie kontrolowana poprzez zastosowane napięcie i może być uruchamiana podobnie jak piksele na naszym ekranie. W procesie tym płyn zostaje przemieszczony w odpowiednie miejsca za pomocą pól elektrycznych. Odbywa się to za pomocą zjawiska nazywanego elektroosmozą. Dzięki temu z płaskiego wyświetlacza o grubości 1,5-milimetra mogą się niejako "wysunąć się" odpowiednie fragmenty o średnicy od 2 - 10 mm, na wysokość około 0,5 cm. Wszystko dzieje się naprawdę płynnie i szybko, a przeniesienie całej cieczy do wyznaczonych miejsc zajmuje około sekundy. Tworzy to ogromne możliwości, jeśli chodzi o nasze smartfony i nie tylko. Tym bardziej że stworzony system jest przy okazji bardzo kompaktowych rozmiarów.

Wypukłe "przyciski" są na tyle mocne, że użytkownik może wchodzić z nimi w interakcje poprzez naciśnięcie któregoś z nich. Mogą w ten sposób zostać zwizualizowane na wyświetlaczu różnego rodzaju wzory, tekstury, cyfry, widgety, emoji, a co ciekawsze nawet animacje. Jest możliwość stworzenia wielu interfejsów. Jako przykład zademonstrowano płaską płytkę, która wyświetlała przycisk przedstawiający włącznik. Po jego wciśnięciu pojawiał się kolejny z ikonką odtwarzania muzyki, z kolei klikając na nią, uruchamiana zostawała ścieżka audio, a jej postęp był widoczny w postaci prostej animacji. Następnie zaprezentowano elastyczny wyświetlacz OLED, na którym można było zauważyć animowane ikony na ekranie startowym, pulsujące powiadomienia czy też wypukłą klawiaturę. Projekt ten może mieć zastosowanie w naprawdę wielu dziedzinach, wspominając choćby o ludziach niewidomych, dla których mogłyby się wyświetlać znaki z alfabetu Braille'a.

Źródło: YouTube