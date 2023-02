Proton Drive od teraz daje każdemu szansę zabezpieczenia plików na zaszyfrowanym dysku w chmurze

Szwajcaria, przez wielu utożsamiana z neutralnością i bezpieczeństwem finansowym, stała się siedzibą Proton AG – firmy świadczącej usługi internetowe skoncentrowane na prywatności użytkowników z nich korzystających. Firma oferuje szyfrowane usługi z zakresu poczty internetowej (Proton Mail), wirtualnej sieci prywatnej (Proton VPN), kalendarza internetowego (Proton Calendar) i przestrzeni dyskowej w chmurze (Proton Drive). Dane te są chronione przez surowe szwajcarskie przepisy o ochronie prywatności.

Proton Drive daje teraz każdemu szansę zabezpieczenia swoich plików na zaszyfrowanym dysku w chmurze. Możesz teraz zarejestrować się w Proton Drive używając własnego, zewnętrznego adresu e-mail.

Proton właśnie ogłosił, że jego kompleksowa, zaszyfrowana usługa przechowywania danych w chmurze jest dostępna dla wszystkich, bez konieczności zakładania konta w Proton Mail. Możesz teraz zarejestrować się w Proton Drive (i Proton VPN) używając własnego, zewnętrznego adresu e-mail. Wszystkie pliki przechowywane w Proton Drive są zabezpieczone szyfrowaniem metodą end-to-end. Szyfrowanie gwarantuje, że tylko użytkownik i osoby, którym udostępniamy zasoby, mają dostęp do plików — nawet sam Proton nie może uzyskać dostępu do danych bez Twojej zgody. Użytkownicy mogą wysyłać foldery i pliki do kogokolwiek za pośrednictwem linków udostępniania (w tym użytkownikom spoza Proton) z opcjami haseł i dat wygaśnięcia. Dostęp można cofnąć w dowolnym momencie, a metadane, w tym nazwy plików i folderów, daty utworzenia i miniatury, są szyfrowane.

Proton Drive zapewnia pełną obsługę plików przez przeglądarkę internetową i umożliwia użytkownikom synchronizowanie i przeglądanie plików za pomocą nowo wydanych aplikacji mobilnych na iOS i Androida. Zespół Proton Drive pracuje obecnie nad dwiema nowymi aplikacjami komputerowymi dla systemów Windows i macOS, które powinny być gotowe w pierwszej połowie roku. Darmowa wersja Proton Drive zapewnia 1 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w chmurze, którą można rozszerzyć do 200 GB za 3,99 Euro miesięcznie jako samodzielną subskrypcję lub 500 GB w ramach planu Proton Unlimited za 9,99 Euro miesięcznie, który obejmuje również Proton Mail, Proton Calendar i Proton VPN. Nie ma ograniczeń co do rozmiarów przesyłanych plików. Proton to firma typu open source. Cały kod źródłowy używany w ich aplikacjach jest publiczny i dostępny do wglądu.

