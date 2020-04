Profil Zaufany ma już ponad 6 mln Polaków. W marcu padł rekord

Dziś Profil Zaufany jest potrzebny jak nigdy wcześniej. To swoisty klucz do e-administracji, dzięki któremu obywatele Polski mogą załatwiać sprawy urzędowe takie jak meldunek, meldunek dziecka, uzyskanie odpisu aktów stanu cywilnego czy składanie pisma ogólnego. Za pomocą Profilu Zaufanego skorzystamy również z Internetowego Konta Pacjenta dającego dostęp do e-recept oraz historii odbytych wizyt lekarskich. Ministerstwo Cyfryzacji podało właśnie kilka interesujących liczb dotyczących wspomnianej usługi. Okazuje się, że Profil Zaufany założyło już ponad 6 milionów Polaków. Tylko w marcu złożono 528 tysięcy wniosków.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji podkreśla, że Profil Zaufany to klucz do e-usług. Te stają się coraz popularniejsze z uwagi na obostrzenia związane z poruszaniem się w przestrzeni publicznej oraz z pracą samych urzędów. Gros spraw możemy załatwić bez potrzeby opuszczania domu, do czego posłuży nam wcześniej wspomniany profil. Procedura uzyskiwania Profilu Zaufanego jest oczywiście darmowa dla każdej osoby posiadającej numer PESEL. Rejestracja może zostać zrealizowana na kilka sposobów. Z uwagi na koronawirusa odradzam potwierdzanie rejestracji w placówce stacjonarnej. Jeśli macie możliwość zalogowania się przy pomocy bankowości internetowej, skorzystajcie z niej. Wróćmy do kwestii liczb opisujących zainteresowanie usługą.

Tylko w tym roku właścicielami Profilu Zaufanego stało się 1 381 298 osób. W styczniu - 296 477, w lutym - 391 189, w marcu – aż 528 351 osób. Jak można się domyślić, powodem wzrostu popularności jest pandemia COVID-19, która w pewny sposób uziemiła nad w domach. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, które e-usługi obsługiwane przy pomocy Profilu Zaufanego cieszą się największym zainteresowaniem. Z internetowego zgłoszenia narodzin dziecka w marcu skorzystało aż 11 171 osób, z e-meldunku zaś 12 385 osób. Wnioski o odpis aktów stanu cywilnego w marcu złożyło 9824 osób. To prawie trzykrotnie więcej niż w ubiegłym roku.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji