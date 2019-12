Zhaoxin chce ruszyć z produkcją 7 nm procesorów x86 w 2021 roku

Myśląc o procesorach dla komputerów stacjonarnych czy laptopów myślimy o Intelu czy AMD, jednak mało kto pewnie zdaje sobie sprawę, że układy tego typu robią nie tylko Amerykanie, lecz również Chińczycy. Firma Zhaoxin będąca własnością VIA i chińskiego rządu nie produkuje może sprzętu dedykowanego graczom czy entuzjastom, ale swoje pierwsze kroki na rynku układów x86 ma już dawno za sobą. W tym roku pojawiła się seria jednostek KX-6000 (litografia 16 nm TSMC), w której najlepsze modele oferują 8 rdzeni i 8 wątków, pracują z taktowaniem 3 GHz, a pod względem wydajności plasują się w okolicach popularnego Intela Core i5-7400. To już spory sukces Chińczyków, ale najwidoczniej najlepsze jeszcze przed nimi - Zhaoxin w 2021 planuje wydać chipy wykonane w procesie 7 nm.

Serwis Bits and Chips donosi, że prace nad nową architekturą są już na ukończeniu i układy mogą pracować z taktowaniami na poziomie 3,5 GHz i wyżej. Premiera 7 nm chipów Zhaoxin w 2021 roku wydaje się być realna.

Nadchodząca seria procesorów KX-7000 ma być przełomowa dla chińskiej firmy. Powstaje ona w oparciu o zupełnie nową architekturę, a same układy mają powstać przy wykorzystaniu procesu technologicznego 7 nm autorstwa TSMC. Jeśli wszystko pójdzie po myśli Chińczyków, chipy zostaną zaprezentowane w przeciągu dwóch najbliższych lat. Według niektórych doniesień, rdzeń nowej generacji na ten moment jest nadal dość słaby pod względem IPC i wydajności energetycznej, ale z kolei serwis Bits and Chips mówi, że prace nad architekturą są już na ukończeniu i układy mogą pracować z taktowaniami na poziomie 3,5 GHz i wyżej. W każdym razie mamy prawo spodziewać się znaczącego wzrostu względem obecnej generacji KX-6000, a co za tym idzie, dystans do AMD i Intela powinien się ponownie zmniejszyć.

Generalnie na temat samych procesorów Zhaoxin z serii KX-7000 nie wiemy zbyt wiele, jednak jak pokazuje slajd producenta, układy zagwarantują wsparcie dla pamięci RAM typ DDR5 i interfejsu PCIe 4.0. Spodziewamy się również, że podobnie jak poprzednie chipy producenta, nowe jednostki również otrzymają autorską zintegrowaną kartę graficzną (najnowsze mają wspierać biblioteki DX12). Bez względu jednak na to, że nowe procesory prawdopodobnie nadal nie będą dla nas dostępne, warto śledzić ich rozwój. W końcu powstają one w 7 nm, podczas gdy Intel nadal ma problemy z przejściem na litografię 10 nm - to już coś znaczy.

Źródło: Hexus