Plotka: Intel pracuje nad 22-rdzeniowym układem Core i9-10990XE

Sytuacja Intela na rynku procesorów od dłuższego czasu nie jest zbyt nieciekawa. AMD udało się zaprezentować chipy z większą liczbą rdzeni, które już w niczym nie ustępują jednostkom Niebieskich, dlatego popularny producent z Santa Clara musi dosłownie rzucić wszystko co ma najlepsze, by zatrzymać przy sobie grono wiernych klientów. W mainstreamie sprzedaż mają ciągnąć teraz wysoko taktowane 10-rdzeniowe układy, ale jak Intel poradzi sobie w segmencie HEDT, gdzie Czerwoni oferują 64-rdzeniowego Threadrippera 3990X? Ostatnią deską ratunku może zostać 22-rdzeniowy/44-wątkowy procesor Core i9-10990XE, o którym w sieci zrobiło się teraz głośno. Pozostaje tylko pytanie, czy istnieje takiego procesora ma sens, biorąc pod uwagę jego przewidywany pobór energii...

To jasne, że Intel nie powinien odpuszczać segmentu HEDT, ale nie jesteśmy przekonani, czy 22-rdzeniowy / 44-wątkowy Intel Core i9-10990XE z TDP 380 W to krok we właściwą stronę.

Procesory przeznaczone na socket LGA 2066 wyposażone są w rdzenie typu HCC (High Core Count). Jak wiemy, topowy układ i9-10980XE ma ich 18. Aby zmieścić ich jeszcze więcej w procesorze przeznaczonym na to gniazdo, producent podobno musi kombinować z matrycą XCC (Xtreme Core Count), która występuje w serwerowych Xeonach. Jak pokazują najnowsze screeny z CPU-Z, taka konfiguracja byłaby zabójcza dla wielu płyt głównych. Inżynieryjna wersja jednostki Core i9-10990XE ma 22 rdzeni i 44 wątki, pracuje z taktowaniem bazowym 4,0 GHz, w sumie posiada 30,25 MB pamięci cache L3, a jej TDP wynosi aż... 380 W. Dla porównania, TDP 18-rdzeniowego Core i9-10980XE to "zaledwie" 165 W.

Oczywiście trzeba pamiętać, by na tym etapie jeszcze niczego nie wyrokować, ale poprawne działanie takiego procesora na pierwszej lepszej płycie głównej X299 byłoby nie lada wyzwaniem (o chłodzeniu już nawet nie wspomnę). To jasne, że Intel nie powinien odpuszczać segmentu HEDT, ale nie jesteśmy przekonani, czy to aby właściwy kierunek. Co ciekawe, w sieci pojawiły się już wyniki wydajności tego układu. Test został przeprowadzony w popularnym Cinebenchu R20, gdzie 22-rdzeniowiec uzyskał 14 005 punktów (dla porównania, 24-rdzeniowy Ryzen Threadripper 3960X notuje średnio ok. 13 500 pkt), czyli teoretycznie jest nieźle, aczkolwiek lepiej podejść do tego z dystansem - nie mamy pewności, że screeny z programów rzeczywiście są autentyczne. Pozostaje nam więc czekać na dalsze informacje w tej sprawie.

