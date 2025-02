Procesory Intel, AMD oraz Qualcomm - plan wydawniczy prezentuje nowe generacje układów na lata 2024-2025

Mamy już październik 2023 roku, a więc zanim się obejrzymy, obecny rok dobiegnie końca i rozpoczniemy 2024 rok. To oznacza z kolei zapowiedzi i premiery nowych generacji procesorów od wiodących firm, takich jak Intel oraz AMD. O przyszłych seriach układów co nieco już wcześniej słyszeliśmy (z mniej lub bardziej oficjalnych źródeł). Teraz jednak w sieci pojawiły się dość konkretne materiały, prezentujące plany wydawnicze Intela, AMD oraz Qualcomma na lata 2024-2025. Plany te dotyczą jednak wyłącznie procesorów mobilnych.

W sieci pojawiły się nieoficjalne szczegóły dotyczące planów wydawniczych Intela, AMD oraz Qualcomm na lata 2024-2025 w obszarze procesorów dla notebooków. Będzie kilka niespodzianek.

W przypadku AMD część z informacji pojawiała się już wcześniej, teraz jednak doszło do tego kilka nowych wiadomości. Przede wszystkim wygląda na to, że w 2024 roku przedsiębiorstwo w końcu porzuci APU, bazujące na architekturze starszej niż Zen 3+ oraz Vega. Z planów wydawniczych AMD wynika, iż odświeżone zostaną dwie serie produktowe: Rembrandt (Zen 3+ oraz RDNA 2, obsługa pamięci DDR5/LPDDR5) oraz Hawk Point (Zen 4 oraz RDNA 3, obsługa pamięci DDR5 oraz LPDDR5X). Rembrandt zostanie zatem po raz drugi odświeżony (w tym roku otrzymaliśmy pierwszy refresh w postaci Ryzen 7035), natomiast Hawk Point jest odświeżeniem tegorocznej serii APU Phoenix. Porzucenie starszych generacji APU daje nadzieję, że w końcu układy Rembrandt / Hawk Point trafią do tańszych konstrukcji.

Dwie nowe linie produktowe to APU Strix Halo oraz APU Strix Point. Pierwsza z wymienionych zaoferuje wyłącznie rdzenie Zen 5 Classic (stąd oznaczenie Zen 5C na slajdzie), czyli pełnoprawne rdzenie bez obciętej specyfikacji. APU Strix Halo otrzyma również zintegrowane układy graficzne RDNA 3.5 - według nieoficjalnych informacji wbudowany układ iGPU zaoferuje do 40 bloków CU. Ze slajdu wynika również, że Strix Halo wyląduje na nowej podstawce FP11, co oznacza m.in. inną budowę w porównaniu do dotychczasowych procesorów APU. Strix Halo będzie ponadto posiadał kontroler pamięci obsługujący zarówno DDR5 jak i LPDDR5X. Druga seria to Strix Point, gdzie otrzymamy rdzenie Zen 5 Classic (Zen 5C) oraz Zen 5D (Density) o obciętym cache L3, ale za to większej gęstości upakowania i lepszej energooszczędności. Procesory Strix Point wylądują na podstawce FP8 (socket ten pojawił się już w generacji APU Phoenix), ale co ciekawe mają zaoferować kontroler obsługujący wyłącznie pamięć LPDDR5X. Nie zabraknie zintegrowanych układów graficznych RDNA 3.5. Nieoficjalnie mówi się o maksymalnie 16 blokach CU.

U Intela większych zmian nie ma względem dotychczasowych zapowiedzi. Jeszcze przed końcem 2023 roku do pierwszych laptopów trafią układy Meteor Lake-H (1. generacja Core Ultra). Na początek 2024 roku zaplanowano premierę kolejnych serii Meteor Lake - U15 oraz U9, a także odświeżonych procesorów Raptor Lake Refresh (HX oraz U). Przed końcem 2024 roku wprowadzone zostaną pierwsze procesory Arrow Lake-H oraz Lunar Lake-M. Co ciekawe, mniej więcej za rok do laptopów trafią również odświeżone procesory Raptor Lake-H Refresh, czyli nieco podkręcone wersje takich układów jak Core i7-13700H czy Core i9-13900H. Na początku 2025 roku najmocniejsze konstrukcje zostaną wzmocnione przez procesory Arrow Lake-HX. Kto wie, może ta premiera zbiegnie się czasowo z kolejną generacją układów graficznych w postaci NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU.

Na końcu pozostaje Qualcomm, który pracuje nad układami Snapdragon X dla PC. Procesory o kodowej nazwie Hamoa mają być oferowane w dwóch konfiguracjach: 8+4 oraz 6+4, a więc będą to jednostki 12-rdzeniowe i 10-rdzeniowe. Snapdragon X zaoferuje wbudowany układ graficzny Adreno 740, ale co ciekawe, generacja ta ma również pozwolić na połączenie z osobnym układem graficznym z pomocą magistrali PCIe 4.0 x8. W przypadku magazynu danych, Snapdragon X obsłuży zarówno format UFS 4 jak również PCIe 4.0 x4 NVMe. Jeśli chodzi o kontroler pamięci, to układy Qualcomm Hamoa zaoferują wsparcie dla LPDDR5X o pojemności 64 GB i docelowej szybkości około 4200 MHz (co wskazuje na efektywny zegar rzędu maksymalnie 8533 MHz).

Źródło: VideoCardz, Golden Pig Upgrade (Bilibili)