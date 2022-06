Premiera nowych urządzeń Huawei: smartfon z baterią 6000 mAh, składany Mate Xs 2 i słuchawki TWS Freebuds Pro 2

Podczas wydarzenia, które odbyło się dziś w Stambule, Huawei przedstawił założenia strategiczne firmy na najbliższy czas, a także szereg nowych produktów, w tym składany smartfon Mate Xs 2, 16-calowe laptopy MateBook D 16 i 16s, pierwszy tablet MatePad Paper z ekranem E Ink, smartfony nova Y70 i nova Y90 oraz słuchawki FreeBuds Pro 2. Poniżej znajdziecie ceny i najważniejsze dane na temat tych nowości. Na PurePC przeczytacie już także test wspomnianego laptopa. Linkujemy do niego poniżej.

Pierwszą nowością jest Huawei Mate Xs 2 - najlżejszy i najsmuklejszy dotąd, składany smartfon producenta. Dzięki dwom wyświetlaczom można zeń korzystać zarówno po rozłożeniu, jak i po złożeniu konstrukcji. Smartfon wyposażony jest również w szereg flagowych cech, takich jak aparat 50 MP True-Chroma, który wykorzystuje optykę Huawei XD Optics. Nowe urządzenie za oferuje również pojemną baterię o pojemności 4600 mAh, z szybkim ładowaniem 66 W. Smartfon trafi do przedsprzedaży jeszcze dziś w cenie 7999 zł. Sprzedaż regularna ruszy zaś 11 lipca. Do tego momentu, w przedsprzedaży, do smartfona, zupełnie za darmo dorzucany jest smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro (46 mm).

Huawei Mate Xs 2 Ekran główny 7,8", OLED, 2200 x 2480 px, 120 Hz Ekran dodatkowy 6,5", OLED, 1176 x 2480 px Procesor Snapdragon 888 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 512 GB Kamera tylna 50 + 8 + 13 MP (szeroki kąt + tele + ultraszeroki kąt) Kamera przednia 10,7 MP Akumulator 4600 mAh, 66 W Wymiary i waga złożony - 156 x 75 x 11 mm,

rozłożony - 156 x 139 x 11 mm, 255 g Inne NFC, port IR, USB-C 3.1, bezprzewodowe ładowanie zwrotne, nagrywanie do 4K@30 Cena 7999 zł

Kolejne nowo zaprezentowane smartfony to Huawei nova Y70 i Huawei nova 90. Model Y70 uraczy użytkowników baterią 6000 mAh, natomiast nova Y90 zachęca szybkim ładowaniem 40 W (ładowanie do 50% w 30 minut). Oba urządzenia wyposażono także w raczej spore wyświetlacze - nova Y90 posiada 6,7-calowy wyświetlacz Huawei Edgeless FullView Display i ultrawąskie ramki, a nova Y70 – 6,75-calowy wyświetlacz Huawei FullView Display. Co ciekawe, model nova Y70 otrzymał też coraz rzadziej widziane złącze 3,5 mm audio jack.

Huawei nova Y70 Huawei nova 90 Ekran 6,75", LCD, 1600 x 720 px 6,57", OLED, 2340 x 1080 px, 120 Hz Procesor Kirin 710 Snapdragon 778G Pamięć RAM 4 GB 8 GB Pamięć na dane 128 GB 128 GB / 256 GB Kamera tylna 48 + 5 + 2 MP 50 + 8 + 2 + 2 MP Kamera przednia 8 MP 32 MP Wymiary i waga 168 x 78 x 9 mm, 199 g 160 x 74 x 8 mm, 175 g Akumulator 6000 mAh, 22,5 W 4300 mAh, 66 W Cena jeszcze nieznana

O Huawei MatePad Paper, pierwszym tablecie producenta z ekranem E-Ink, pisaliśmy szerzej na łamach PurePC już przed kilkoma dniami (klik). Teraz przypomnijmy już tylko, że jest to 10,3-calowa konstrukcja, która oferuje połączenie ekranu i pióra (rysika), przez co pozwala doświadczyć wrażenia bliskiego pisaniu na papierze. Podczas pisania usłyszymy nawet znajomy i przyjemny "szelest", imitujący klasyczne pisanie. Całość wzbogacona jest głośnikami stereo oraz obsługą łączności WiFi 6 i Bluetooth 5.2. Czytnik jest już w przedsprzedaży w zestawie z rysikiem M-Pencil 2. generacji i magnetycznym etui. Przedsprzedaż potrwa do 3 lipca i w tym czasie będzie można zgarnąć dodatkowo darmowe 4 miesiące abonamentu Legimi oraz słuchawki Huawei FreeBuds 4 za 1 zł. Na marginesie - w redakcji już testujemy ów tablet i niebawem podzielimy się z Wami naszą opinią (pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, zobaczymy jak dalej).

Huawei MatePad Paper Ekran 10,3", E Ink, 1872 x 1404 px Procesor Kirin 820E Pamięć RAM 4 GB Pamięć na dane 64 GB Łączność WiFi 6, Bluetooth 5.2, OTG, USB-C 2.0, Akumulator 3625 mAh Wymiary i waga 225 x 183 x 6 mm, 360 g Inne czytnik linii papilarnych, bezprzewodowa projekcja ekranu, 4 mikrofony, 2 głośniki Cena 2299 zł

Ostatnią z zaprezentowanych nowości są dokanałowe słuchawki Huawei Freebuds Pro 2, wyposażone w dwa zintegrowane przetworniki (DAC) oraz przetwornik dynamiczny oparty na czterech magnesach. Mamy tu także wsparcie dla kodeka LDAC o wysokiej rozdzielczości oraz ANC działające w oparciu o trzy mikrofony na słuchawkę. Jak twierdzi Huawei, umożliwia to o 15% skuteczniejsze redukowanie hałasu w porównaniu z poprzednim modelem, który na tym polu i tak był całkiem skuteczny. Słuchawki są już dostępne w przedsprzedaży, która potrwa do 17 lipca. W tym czasie otrzymamy do słuchawek bonus pod postacią opaski Huawei Band 7. Dodatkowo, do 17 lipca cena słuchawek jest niższa o 100 zł od późniejszej ceny regularnej.

Huawei Freebuds Pro 2 Łączność Bluetooth 5.0 Wielkość przetwornika 13 mm ANC tak Sugerowany czas pracy do 30 h (z etui) Inne możliwość połączenia z dwoma źródłami dźwięku na raz, klasa odporności IP54 Cena 899 zł

Źródło: Huawei, PurePC