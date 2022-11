Pracownicy chińskiej fabryki Foxconn rozpoczęli bunt, więc rząd zdalnie zmienił kod ich paszportów covidowych na czerwony

Od jakiegoś czasu w chińskiej fabryce Foxconn, która produkuje m.in. iPhone'y jest naprawdę gorąco. Z końcem października, ze względu na powrót covidowych ograniczeń, pracownicy uciekali z zakładu i pieszo wracali do swoich domów, oddalonych nawet o ponad 100 km. W obecnych czasach, gdzie dezinformacja czai się na każdym kroku, trudno jest wyrokować, co też naprawdę się tam stało, niemniej sam Foxconn na łamach gazety South China Morning Post zapewnił, że nie zabronił pracownikom opuszczania fabryki.

Zamieszki w „iPhone City”, jak nazywany jest kompleks Foxconnu w Zhengzhou, zostały w dużej mierze napędzone przez nowych pracowników fabryki, którzy zaczęli buntować się na covidowe kontrole. Protesty już się skończyły, ale sprawiły, że dostępność smartfonów Apple będzie dużo gorsza.

A jednak na platformach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające duże grupy ludzi idących autostradami i mniejszymi drogami; wielu miało ze sobą walizki. Z tych samych źródeł wynika, że mieszkańcy okolicznych miejscowości zostawiali przy drodze wodę i inne zapasy, by pomóc pracownikom wracającym z fabryki w Zhengzhou. Jak wiemy, Chiny podchodzą do koronawirusa wedle zasady "zero covid" i nie dopuszczają nawet najmniejszej okazji, by wirus mógł się rozprzestrzeniać. Dlatego też Foxconn zdecydował się na pracę zakładu w trybie "zamkniętej pętli" co oznacza, że pracownicy przebywają w swoistych kampusach, które utrudniają wydostanie się ewentualnego ogniska poza fabrykę.

JUST IN - Chinese government remotely switched all the protesters's COVID passports to code red.



Meanwhile Chinese iPhone factory workers clash with police as COVID protest turns violent. https://t.co/1u3xnTJ6wR pic.twitter.com/5D3aT09EzP — Songpinganq (@songpinganq) November 23, 2022

Osoby, które opuściły fabrykę nie bez powodu musiały wracać do swoich rodzinnych miast na pieszo. Okazało się bowiem, że rząd zmienił "buntownikom" kolor paszportu covidowego (w aplikacji mobilnej) na czerwony, co w dużym uproszczeniu jest tożsame z wyrzuceniem takiej osoby poza nawias społeczeństwa (nie można wejść do komunikacji miejskiej czy do sklepów). Jakby tego było mało, w ostatnich dniach nowozatrudnione osoby otrzymały zbyt niskie wynagrodzenia, co podsyciło ogień trwających w fabryce protestów dotyczących obostrzeń, prowadzonych przez osoby, które zostały w murach zakładu.

If you try to enter public place with a red QR code...immediately an Alam goes off.



Chinese govt can easily cut you off from society By remotely switch your COVID passport to code red.



Code QR red in China means you need to do your time in a quarantine camp and pay for it. https://t.co/3OmT3isry7 pic.twitter.com/i44hGcEx2f — Songpinganq (@songpinganq) November 22, 2022

Foxconn, a dokładniej dział, który zajmuje się przygotowywaniem podzespołów dla Apple, przeprosił już pracowników za ten "błąd techniczny" i zaproponował każdemu protestującemu świadczenie w wysokości 10 000 CNY, aby tylko odstąpili od protestów. Jak się okazuje, aż 20 tysięcy pracowników (ok. 1/10 całego personelu) postanowiło skorzystać z oferty, po czym... również opuściło zakład. Abstrahując już od dantejskich scen w chińskiej fabryce, zważywszy na profil naszego serwisu należy jeszcze dodać, że owe zawirowania z całą pewnością mocno wpłyną na produkcję iPhone'a. Apple już 7 listopada przyznało, że spodziewa się mniejszych niż dotąd zakładano dostaw modeli 14 Pro i Pro Max, zaś Best Buy, ogromna sieć amerykańskich sklepów, we wtorek ostrzegła, że w sklepach już brakuje tych urządzeń. Szacuje się, że w okresie przedświątecznym dostępnych będzie ok. 25 - 30% mniej iPhone'ów 14 Pro, niż zwykle.

Źródło: BBC