Poznaliśmy ceny kolejnych płyt głównych z chipsetami H610 oraz B660. Tym razem mowa o platformach od firmy ASUS

Do oficjalnej prezentacji zablokowanych procesorów Intel Alder Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych z chipsetami Intel H610 oraz B660 pozostało zaledwie kilka dni. Premiera przewidywana jest bowiem na 4 stycznia 2022 roku. Nikogo więc nie powinno dziwić, że do sieci zaczyna trafiać coraz więcej przecieków. Dzisiaj skupimy się na tanich płytach głównych, które ciekawią wielu konsumentów i czytelników PurePC. Zwłaszcza osoby niezainteresowane podkręcaniem. W pewnym zagranicznym sklepie pojawiły się trzy propozycje od firmy ASUS, wraz z dokładnymi zdjęciami i cenami. Wygląda jednak na to, że o ile będą one tańsze od platform z układami Intel Z690, to zauważalnie droższe niż poprzednia generacja.

Najtańsza, najbardziej podstawowa płyta główna ASUS Prime H610M-E D4 wyceniona została na równowartość około 491 złotych.

Użytkownik Twittera o pseudonimie "harukaze5719" namierzył przedpremierowo w internetowym sklepie TecnoMegaStore z Ekwadoru trzy płyty główne z chipsetami H610 i B660. Mowa o modelach ASUS Prime H610M-E D4, Prime B660M-A D4 oraz Prime B660M-A WIFI D4. Wyceniono je kolejno na 121, 166 i 191 dolarów, ceny uwzględniają już tamtejszy podatek VAT (12%). W przeliczeniu na złotówki daje nam to około 491, 674 i 775 złotych. Teoretycznie dochodzą jeszcze różnice w podatkach, które są u nas wyższe. Jednak warto pamiętać, że elektronika w Ameryce Południowej jest przeważnie nieco droższa niż w USA czy Europie.

Co dostajemy w cenie około 491 - 775 złotych? Szczerze mówiąc - niewiele. Wszystkie pokazane płyty główne to propozycje w formacie Micro ATX. I o ile ASUS Prime B660M-A D4 oraz Prime B660M-A WIFI D4 mają radiatory na sekcji zasilania i złączu M.2, wzmocnione główne PCIe czy przeciętny panel I/O, tak ASUS Prime H610M-E D4 prezentuje się nad wyraz biednie. Użytkownik dostaje tylko dwa złącza dla modułów RAM, VRM jest niechłodzone, a wśród portów znajdziemy tylko cztery (!) USB. Pozostaje nam liczyć na sensowniejsze propozycje od innych firm.

Źródło: harukaze5719@Twitter, tecnomegastore,