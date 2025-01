Polski rząd rozkłada ręce - dane z ksiąg wieczystych Polaków dostępne do kupienia w internecie za kilka złotych

Polska to taki kraj, który zdaje się, że żyje od afery do jeszcze grubszej afery. Jak się bowiem okazuje, dane z ksiąg wieczystych milionów Polaków są możliwe do kupienia w łatwy sposób w internecie. Za wszystkim ma stać spółka zarejestrowana na Seszelach, której proceder trwa już od wielu lat. Polski rząd i minister cyfryzacji jednak rozkładają ręce z bezradności, a tymczasem zagraniczny podmiot zarabia miliony.

Dane milionów Polaków z ksiąg wieczystych dostępne do kupienia za 40 zł. Za wszystkim ma stać spółka zarejestrowana na Seszelach. Jak tłumaczy minister Janusz Cieszyński: "Nie mamy możliwości zakazania tego procederu".

Cała sytuacja ma swoje korzenie jeszcze w roku 2013, gdzie miał miejsce wyciek danych 16 mln hipotek, które przejął serwis zarejestrowany na Seszelach. Firma do dziś chwali się tym, że na swojej stronie internetowej operuje na oficjalnych danych należących do ministerstwa Zbigniewa Ziobry. Śledztwo w sprawie ruszyło niemalże natychmiastowo jednak bezskutecznie. Dopiero w 2017 roku śledztwo zostało zawieszone z uwagi na oczekiwanie na wyniki międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych realizowanej przez władze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednak tych do dziś dnia nie udało się uzyskać.

Jak mówi minister Janusz Cieszyński: "Nie mamy możliwości zakazania tego procederu". Dzieje się tak, gdyż całość odbywa się poza granicami naszego kraju, mimo iż w samej Polsce jest to nielegalne, to nie można tego samego orzec gdy jest to czynione na Seszelach. Serwis pozwala namierzyć księgę wieczystą zupełnie w inny sposób niż resort sprawiedliwości. W normalnej sytuacji wymagana jest znajomość numeru księgi wieczystej. Natomiast strona internetowa pozwala na wyszukanie odpowiedniego dokumentu również po lokalizacji lub numerze działki. Okazuje się, że już od 39,99 zł możemy nabyć interesującą nas księgę wieczystą, a jeżeli będziemy chcieli odkryć ich więcej, to możemy skorzystać z lepszych pakietów aż do 100 ksiąg za jedną płatnością 1449,99 zł. Niewątpliwe jest to dla wyspiarskiej spółki złoty interes, gdyż od 2017 roku zarobiła już 4,4 mln zł na nielegalnym procederze.

Źródło: Bankier, Interia