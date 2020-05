POCO F2 Pro: Nowy zabójca flagowców już oficjalnie - co zaoferuje?

Koniec oczekiwania. Submarka POCOPHONE zaprezentowała nowy smartfon będący bezpośrednią kontynuacją świetnego POCO F1. POCO F2 Pro, bo tak nazywa się nowe urządzenie, w pełni zasłuży na miano pogromcy flagowców, a przynajmniej na to wskazują informacje przekazane nam przez producenta. Benchmarki są dla F2 Pro wyjątkowo łaskawe i pozwalają mu wygrywać z topowymi Samsungiem Galaxy S20+ oraz z OnePlusem 8 Pro. To robi wrażenie i pozwala traktować sprzęt wyjątkowo poważnie. Topowa jest również specyfikacja techniczna, w której znajdziemy nie tylko najnowszy procesor od Qualcomma, kości LPDDR5, modem 5G czy moduł Wi-Fi 6. To również pamięć UFS 3.1 oraz czytelny ekran True AMOLED, oraz technologia chłodzenia LiquidCool 2.0. To nie wszystko.

Oficjalna prezentacja nowego pogromcy flagowców, modelu POCO F2 Pro za nami. Sprzęt o topowej specyfikacji zawstydza całą konkurencję. Cena to miłe zaskoczenie. Chcecie ją poznać?

Zacznijmy od początku. POCO F2 Pro został wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED wypełniający niemal całą powierzchnię przedniego panelu urządzenia. Wtopiono tutaj także czytnik linii papilarnych. Aparat do selfie o rozdzielczości 20 Mpix wysuwa się natomiast z obudowy. To rozwiązanie nie każdemu przypadnie do gustu, ale w moim mniemaniu jest to chyba jedyna wada POCO F2 Pro. Za zdjęcia z modułu głównego odpowiada poczwórny aparat składający się z 64 Mpix jednostki głównej IMX686, ultraszerokiego kąta, obiektywu makro oraz czujnika głębi. Za wydajność odpowiada tutaj jednostka Snapdragon 865 z modemem 5G, którą chłodzi system LiquidCoom Technology 2.0. W zależności od wybranej wersji otrzymamy tu 6 lub 8 GB pamięci LPDDR5 RAM oraz 128, lub 256 GB pamięci na dane UFS 3.1.

O energię zadba wbudowany akumulator o pojemności 4700 mAh, który możemy ładować mocą 30 W. O ile obsługa sieci 5G, Wi-Fi 6 oraz obecność NFC nie jest dla nikogo zaskoczeniem, o tyle wiele osób ucieszy się z tego, że POCO F2 Pro posiada złącze słuchawkowe audio Jack 3,5 mm oraz port podczerwieni, a więc posłuży m.in. za pilot do telewizora. Wydajnościowo sprzęt jest prawdziwą potęgą, co udowadniają wyniki popularnych benchmarków, w których POCO F2 Pro dosłownie zjada flagowce najnowsze OnePlusa oraz Samsunga. POCO F2 Pro pokonuje Samsunga Galaxy S20+ i OnePlusa 8 Pro jeszcze w jednej kwestii. Chodzi o cenę. Za wersję 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane zapłacimy 499 euro, podczas gdy opcja z 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane to koszt 599 euro. Sprzedaż startuje już dziś, jednak należy odwiedzić w tym celu popularne platformy zakupowe jak Gearbest i Aliexpress.

Poco F2 Pro Wyświetlacz 6,67-cali, AMOLED, FullHD+

Gorilla Glass 5

HDR10+ Procesor Qualcomm Snapdragon 865 5G

1x 2.84 GHz Kryo 585

3x 2.42 GHz Kryo 585

4x 1.8 GHz Kryo 585

GPU Adreno 650 Pamięć na dane 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) Pamięć RAM 6 GB / 8 GB LPDDR5 Bateria 4700 mAh, 30 W Aparat główny 64 MP IMX686 f/1.7

5 MP makro

13 MP ultraszeroki kąt

2 MP czujnik głębi Aparat przedni 20 Mpix f/2.5 Wymiary 163.3 x 75.4 x 8.9 mm Waga 218 g Kolory Black, Grey, Blue, Purple, White Inne Android 10, USB-C, Wi-Fi 6, Super Bluetooth, LTE Cena 499 euro / 599 euro

Źródło: POCO