Phanteks na targach Computex 2025 prezentuje wentylatory T30 140 mm, nową obudowę PC Eclipse G370A oraz chłodzenia wodne

Phanteks, jeden ze znaczących europejskich producentów sprzętu komputerowego, pojawił się na targach Computex 2025 na Tajwanie. Wystawa producenta ukazuje długo wyczekiwany 140-milimetrowy wentylator z serii T30, która podbiła rynek znakomitą wydajnością i kulturą pracy. Oprócz tego zaprezentowano niezapowiedzianą wcześniej obudowę Eclipse G370A, komponenty do customowego chłodzenia wodnego oraz nowości w ofercie producenta.

Phanteks Evolv X2 Matrix

Wystawę niderlandzkiego producenta otwiera prezentacja stosunkowo nowej na rynku obudowy Phanteks Evolv X2 Matrix, którą opisywaliśmy dla was w tym miejscu. Na stoisku zaprezentowano również model Phanteks XT View Matrix, wyróżniający się bocznym panelem ze wbudowaną matrycą LED składającą się z 600 diod. Pomimo efektownego podświetlenia, obudowa pomieści do dziesięciu wentylatorów 120 mm oraz sześciu 140 mm. Dodatkowo przewidziano miejsce na chłodnicę 360 mm u góry i 240 mm z boku. Konstrukcja oferuje przestrzeń dla nowoczesnych płyt głównych w formatach E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX, kładąc szczególny nacisk na wygodne zarządzanie okablowaniem. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Phanteks XT View Matrix

Na wystawie zaprezentowano również niezapowiedzianą wcześniej obudowę Phanteks Eclipse G370A, wyposażoną w przedni panel typu mesh oraz boczną ściankę z hartowanego szkła. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o użytkownikach dysponujących bardziej ograniczonym budżetem. Obudowa pomieści do siedmiu wentylatorów 120 mm i umożliwia montaż 360-milimetrowej chłodnicy cieczy w górnej części. Mimo przystępnej ceny zapewnia profesjonalny poziom przepływu powietrza. Co istotne, wspiera płyty główne w formacie SSI-EEB, dzięki czemu sprawdzi się również w konfiguracjach stacji roboczych. Niestety, dokładna data premiery oraz szczegółowa specyfikacja nie zostały jeszcze ujawnione.

Phanteks Eclipse G370A

Phanteks przedstawił również długo wyczekiwany wentylator T30-140, którego łopatki wykonano z wytrzymałego polimeru ciekłokrystalicznego, a za napęd odpowiada trójfazowy silnik sześciobiegunowy. Seria T30 słynie z wysokiego ciśnienia statycznego oraz dobrej kultury pracy. Trójpozycyjny przełącznik umożliwia wybór jednego z trzech trybów: cichego, zrównoważonego lub wysokiej wydajności. W trybie wydajności wentylator osiąga 3 000 RPM, natomiast tryby hybrydowy i cichy ograniczają prędkość odpowiednio do 2 000 i 1 200 RPM.

Phanteks rozszerzył również serię części do customowego chłodzenia wodnego Glacier EZ-Fit. Zaprezentowano kompaktowy zbiornik o rozmiarze 120 mm, zaprojektowany z myślą o ograniczonej przestrzeni w obudowie. Do oferty dołączyły także nowe chłodnice: 420/30, 360/45 oraz 420/45, odpowiadające na zróżnicowane potrzeby użytkowników. Uwagę przyciąga także zestaw bloków chłodzenia GPU, kompatybilnych z kartami NVIDIA z serii RTX 5090 oraz popularnymi modelami firm MSI, ASUS i Gigabyte. Ofertę uzupełniają płyty dystrybucyjne dedykowane obudowom NV5, NV7 i NV9, które pozwalają na tworzenie w pełni spersonalizowanych pętli chłodzenia przy minimalnym stopniu skomplikowania. Na stoisku zaprezentowano również zestaw chłodzenia wodnego AIO GlacierOne 360M25 z dużym, 6-calowym ekranem LCD umieszczonym na górze bloku wodnego. Ekran został znacznie odsunięty od płyty głównej i modułów RAM, co zapewnia bezproblemowy montaż w ciasnych obudowach.

