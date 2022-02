PC Format zawiesza działanie strony internetowej. Co czeka ten popularny serwis w kolejnych miesiącach?

W ostatnim czasie pojawiło się wiele smutnych informacji w świecie serwisów o tematyce komputerowej. Kilka tygodni temu okazało się, że popularne growe czasopismo CD-Action przestanie być wydawane co miesiąc, a kolejne numery będą pojawiały się dopiero co kwartał. Mocniej oberwało się PC Formatowi, którego wydawanie zostało całkowicie zawieszone po całych 21 latach działalności. Jak widać, względy ekonomiczne są nieubłagane. To jednak nie koniec całej historii. O ile CD-Action niedawno ruszył ze swoją nową stroną internetową i rozpoczął już nowy rozdział w swojej historii, tak na drugim biegunie znalazł się serwis pcformat.pl, który właśnie dziś poinformował o zamknięciu swojej witryny.

Wygląda na to, że osoby współtworzące PC Format będą teraz udzielać się na łamach serwisu CD-Action, a w międzyczasie będą trwać prace nad opracowaniem nowej formuły PC Formatu.

Oto treść dzisiejszego komunikatu: "Drodzy Czytelnicy, z przyczyn ekonomicznych jesteśmy zmuszeni zawiesić stronę pcformat.pl w obecnej formie. PC Format nie znika - zanim wypracujemy nową formułę i wizję, stanowić będzie technologiczny oręż CD-Action. W ramach nowego serwisu cdaction.pl ukazywać się będą newsy technologiczne, testy sprzętu i publicystyka związana z technologiami. Spotkacie tam również znajomych autorów - szefem działu technologii CD-Action jest znany Wam z łamów PC Formatu Grzegorz Karaś. Nieprzerwanie zapraszamy Was też na forum PC Formatu: http://forum.pcformat.pl/ oraz na media społecznościowe."

Jak widać, nie ma więc mowy o całkowitej rezygnacji ze swojej działalności. Wygląda więc na to, że póki co osoby współtworzące PC Format będą udzielać się na łamach serwisu CD-Action, a w międzyczasie będą trwać prace nad opracowaniem nowej formuły PC Formatu. Jeszcze niedawno zapowiadano uruchomienie nowej strony internetowej oraz emisje nowych materiałów na YouTubie. Trzymamy więc kciuki, by wszystkie planowane zmiany ostatecznie zostały dokończone i serwis dzielnie funkcjonował w nowym - nomen omen - formacie.

Źródło: PC Format