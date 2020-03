Pamięci DDR5 4800 MT/s trafią na rynek jeszcze w tym roku

Moduły RAM typu DDR4 są z nami już od niemal pięciu lat. Wprowadzone zostały na szeroką skalę na rynek konsumencki wraz z procesorami z rodziny Intel Skylake i mimo iż te oferowały wsparcie również dla DDR3, to nowszy standard dość szybko przyjął się w domowych komputerach. Oczywiście nadal sporo osób korzysta ze sprawdzonego DDR3, ale są to posiadacze jednostek opartych na procesorach zdecydowanie starszych generacji od AMD i Intela. Chociaż jak na razie brakuje jeszcze oficjalnej specyfikacji standardu JEDEC dla DDR5, to wygląda jednak na to, że lada moment zobaczymy pierwsze produkty korzystające z tych pamięci, które nie będą już zwykłymi prototypami.

DDR5 ma cechować się przede wszystkim zdecydowanie wyższa pojemnością pamięci. Jeden moduł będzie w stanie zaoferować nawet 256 GB.

Na blogu Cadence, czyli amerykańskiej międzynarodowej firmy specjalizującej się w projektowaniu systemów elektronicznych, takich jak układy scalone i płytki drukowane znalazł się ostatnio ciekawy wpis. Możemy w nim poznać opinie Marca Greenberga, specjalisty od rynku pamięci. Twierdzi on, że rok 2020 będzie rokiem standardu DDR5. Po niemal dwóch latach od prototypu z maja 2018 zobaczyć mamy wreszcie pierwsze oficjalne produkty. Mają być one zgodne ze standardem JEDEC, który co prawda nie został jeszcze sfinalizowany i opublikowany, ale Cadence pozostaje we ścisłej współpracy z organizacją, dostosowując się do jej zaleceń.

Jak co generacje, DDR5 ma przynieść wyższą wydajność przy niższych napięciach. Pierwsze jednostki będą oferowały 4800 MT/s, a znaczące skoki do kolejno 5200 i 5600 MT/s mamy obserwować co 12 do 18 miesięcy. Marc Greenberg podkreśla jednak, że najmocniejszą stroną nowego standardu mają być zdecydowanie wyższe pojemności pamięci. Dla porównania, gdy kości 16 Gb były nieosiągalne podczas debiutu DDR4, tak DDR5 ma zaoferować 24 lub nawet 32 Gb. Co więcej nowy standard posiada sporą elastyczność pod względem układania w stosy, co pozwoli osiągnąć jeszcze wyższe pojemności. Dla zobrazowania moduły 256 GB, czyli 512 GB na kanał, nie powinny być dla DDR5 czymś niemożliwym do osiągnięcia. Oczywiście takie pojemności dedykowane będą już serwerom, stacjom roboczym i innym wyspecjalizowanym maszynom, a nie domowym jednostkom. Warto też pamiętać, że pierwsze konsumenckie DDR5 będą prawdopodobnie wolniejsze od topowych DDR4, które miało czas na dopracowanie technologii. Nie jest to jednak niczym dziwnym, ani nowym w świecie modułów RAM.



Płytka testowa Cadence z zamontowanym modułem DDR5

Źródło: Cadence, Anandtech