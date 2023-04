Pamięć MRDIMM przyszłością branży. AMD i JEDEC pracują nad standardem o imponującej szybkości transferu

Znaczącym problemem branży będą w przyszłości ograniczenia transferu w obowiązujących obecnie standardach pamięci RAM. Rośnie liczba rdzeni w procesorach, a co za tym idzie wzrasta zapotrzebowanie na jej przepustowość. Wyzwanie to obejmuje zwłaszcza segment sprzętu serwerowego. Choć zaproponowano już kilka rozwiązań, to wiele wskazuje na to, że prawdziwy przełom będzie możliwy dzięki standardowi modułów MRDIMM.

AMD i JEDEC pracują nad standardem pamięci RAM, który docelowo ma pozwolić na uzyskanie szybkości nawet 17 600 MT/s. Pierwsza generacja sprzętu może zadebiutować jeszcze w przyszłym roku.

Jak dowiedzieliśmy się podczas MemCon 2023, nad jego rozwojem pracują wspólnie firmy AMD i JEDEC. Jeśli wszystko będzie przebiegało pomyślnie, to w stosunkowo niedalekiej przyszłości ujrzymy pamięć o imponującej szybkości transferu. Standard MRDIMM (Multi-Ranked Buffered DIMM) ma pozwolić na jego podwojenie w stosunku do już istniejących modułów DDR5 DIMM. Zastosowanie dwóch kości tego typu o szybkości sięgającej 4 400 MT/s, ma zaowocować w rezultacie wartością na poziomie 8 800 MT/s. Specjalny bufor danych łączy transfer z obu modułów, przekształcając je ze standardu DDR (double data rate) w standard QDR (quad data rate). Co ważne, będzie on miał charakter otwarty. Powinno to zatem otworzyć docelowo drogę do jego upowszechnienia.

Już pierwsza generacja MRDIMM zaoferuje wskazaną wyżej szybkość transferu. Wartość ta ma wzrosnąć w kolejnej generacji do 12 800 MT/s, a w trzeciej osiągnąć pułap aż 17 600 MT/s. Ta ostatnia to wciąż dosyć odległa przyszłość, ponieważ plany zakładają wprowadzenie jej na rynek dopiero po 2030 roku. Niestety nie ujawniono, kiedy możemy spodziewać się oficjalnego debiutu pierwszej generacji modułów tego typu, ale biorąc pod uwagę to, że w przyszłym roku premierę będą miały procesory serwerowe AMD EPYC Turin, oczekuje się, że właśnie wtedy ujrzymy na rynku także ten standard.

Warto odnotować, że Intel pracuje z SK hynix nad konkurencyjną technologią, bazującą na zbliżonej koncepcji. Moduły MCRDIMM (Multiplexer Combined Ranks DIMM) mają osiągać szybkość przekraczającą 8 000 MT/s, więc będzie to wartość zbliżona do pierwszej generacji MRDIMM. Podejrzewa się, że one także zadebiutują w 2024 roku. Wtedy bowiem swoją premierę będą miały procesory serwerowe Intela z rodziny Granite Rapids. Kolejny rok zapowiada się zatem niezwykle interesująco. Może on bowiem zaowocować przełomem na rynku pamięci RAM.

