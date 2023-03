Kryzys na rynku pamięci RAM. Producenci w czwartym kwartale 2022 r. odnotowali przychody niższe o kilkadziesiąt procent

Osoby planujące modernizację bądź kupno nowego zestawu komputerowego z pewnością zauważyły regularnie pojawiające się w ostatnim czasie promocje na moduły RAM. Niższe ceny możemy zauważyć zarówno w przypadku pamięci starszej generacji DDR4, jak i dopiero upowszechniających się DDR5. Okazuje się, iż rabaty są ściśle powiązane z trudną sytuacją ekonomiczną na rynku DRAM, a mówiąc konkretniej - z niższym popytem. Producenci w czwartym kwartale 2022 r. odnotowali znaczny spadek przychodów.

Rynek DRAM pogrążony jest w głębokim kryzysie. Przychody producentów w Q4 2022 spadły o 32,5 procent w porównaniu do Q3 2022.

Według najnowszego raportu TrendForce w Q4 2022 przychody z rynku DRAM w ujęciu globalnym spadły o 32,5 procent w porównaniu do Q3 2022 (autorzy wskazują, że jest to wynik bardzo zbliżony do Q4 2008, kiedy mogliśmy zaobserwować spadek w wysokości 36 procent w porównaniu do Q3 2008). Główną przyczyną ma być konsekwentne obniżanie cen związane z malejącym popytem ze strony klientów. Producenci zostali zmuszeni do bardziej agresywnej konkurencji, aby nie dopuścić do znaczącej utraty udziałów. Spośród wszystkich typów DRAM największe zmiany dotknęły segment serwerowych DDR4 i DDR5 - kwoty zapisane w umowach zmniejszyły się o odpowiednio 23-28 oraz 30-35 procent.

Spośród "wielkiej trójki" jedynie Samsungowi udało się zwiększyć swoje udziały rynkowe w Q4 2022. Niestety, nie uchroniło to koreańskiej firmy przed niższymi o 25,1 procent przychodami w porównaniu do Q3 2022. W zdecydowanie gorszej sytuacji jest SK hynix, ponieważ przedsiębiorstwo nie tylko utraciło część rynku, ale także odnotowało spadek przychodów o 35,2 procent. Niechlubnym liderem rankingu został Micron - przychody amerykańskiej firmy skurczyły się aż o 41,2 procent. Poradzenie sobie z tak trudną sytuacją ekonomiczną wymaga dodatkowych działań. Samsung ma zoptymalizować starsze linie produkcyjne, natomiast SK hynix i Micron zamierzają zmniejszyć ogólną produkcję DRAM.

Źródło: TrendForce