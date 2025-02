Palit GeForce RTX 3050 KalmX 6GB - nadchodzi kompaktowa karta graficzna chłodzona całkowicie pasywnie

Niegdyś na rynku było dostępnych znacznie więcej kart graficznych z chłodzeniem pasywnym. Jednak w miarę postępu technologicznego i wzrostu zapotrzebowania na wydajniejsze i o wiele bardziej prądożerne układy, ten trend zaczął stopniowo zanikać. Mimo to, wprowadzenie przez NVIDIA nowej wersji karty GeForce RTX 3050 z pamięcią VRAM 6 GB stworzyło możliwość powrotu do tego rozwiązania. Palit podjął to wyzwanie, prezentując kompaktowy model z serii KalmX.

Palit przedstawia nową, kompaktową kartę graficzną GeForce RTX 3050 KalmX 6GB, charakteryzującą się pasywnym chłodzeniem i brakiem konieczności podłączenia dodatkowego zasilania poprzez wtyczkę PCIe. To obiecujące rozwiązanie dla komputerów typu Small Form Factor.

Palit szczyci się tym, że ich nowa karta graficzna jest pierwszym na świecie modelem z serii GeForce RTX, który jest chłodzony w pełni pasywnie. Konstrukcja ma wymiary: 166,3 x 137 x 38,3 mm. O chłodzenie układu GPU dba niewielki radiator z dwoma ciepłowodami. Na panelu I/O znajdują się złącza: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 oraz DVI. Jeśli chodzi o parametry GPU, to zegar podstawowy pozostał bez zmian i wynosi 1042 MHz, natomiast zegar Boost został ograniczony do 1470 MHz. Stanowi to stratę prawie 300 MHz w porównaniu do niedawno opisanej przez nas karty graficznej Palit GeForce RTX 3050 StormX OC 6 GB.

Palit GeForce RTX 3050 KalmX 6GB nie wymaga dodatkowego zasilania za pomocą wtyczki PCIe. Karta graficzna czerpie wystarczające zasilanie o mocy 70 W ze slotu PCIe. Warto podkreślić, że układ GA107 korzysta z 96-bitowej szyny pamięci, a na pokładzie znajduje się także 6 GB pamięci VRAM typu GDDR6. Dodatkowo GPU korzysta z magistrali PCIe 4.0. Obecnie nie jest jeszcze znana dokładna wydajność nowego modelu od Palita, a zwłaszcza jego temperatury.

