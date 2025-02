Oukitel WP100 Titan - projektor, powerbank, lampa i noktowizor w jednym. Chiński smartfon zaskakuje pod niejednym względem

Chińskie marki całkiem często przynoszą na rynek urządzenia, które wprowadzają całkiem interesujące rozwiązania do danego segmentu. Dobrym przykładem jest firma Oukitel, która ma w swoim portfolio smartfony o przydatnej funkcjonalności. Jednym z najnowszych jest tytułowy Oukitel WP100 Titan, który oferuje wzmocnioną konstrukcję, projektor i lampę o sporej mocy, a jakby tego było mało, to całość może służyć na pełnoprawny powerbank o dużej pojemności.

Oukitel WP100 Titan można nazwać powerbankiem z funkcją smartfona, czy też projektora. Urządzenie mocno wyróżnia się na tle innych możliwościami, a przy tym obecnie można je nabyć w całkiem przystępnej cenie.

Oukitel WP100 Titan jest całkiem solidnie wyposażony jak na swoją aktualną cenę, która wynosi ok. 2400 zł (kampania w serwisie Kickstarter, wysyłka planowana jest na kwiecień 2025 rok). Smartfonowi niestraszne jest zanurzenie w wodzie, czy też upadki. Wydajność powinna być akceptowalna, gdyż możemy liczyć na chip MediaTek Dimensity 7300 oraz 16 GB pamięci RAM. Dodatkowo na pokładzie znalazło się 512 GB pamięci flash (prawdopodobnie UFS 3.1). Do samego wyświetlacza też nie można się za bardzo przyczepić. Najciekawsze są jednak funkcje urządzenia, które obejmują wspomniany projektor (słyszalne aktywne chłodzenie po włączeniu), kamerę noktowizyjną, a także lampę z tyłu, na którą składa się 1500 diod LED zdolnych świecić nawet z mocą 1200 lumenów (dostępna jest też opcja SOS).

Oukitel WP100 Titan Procesor MediaTek Dimensity 7300 (4 nm)

4 x 2,5 GHz Cortex-A78

4 x 2 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Arm Mali-G615 MC2 NPU NPU 655 Pamięć RAM 16 GB Pamięć wbudowana 512 GB Wyświetlacz 6,8" 2460 x 1080 px, 120 Hz Łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4 (wg specyfikacji chipu), NFC, 5G Porty, złącza i sloty USB typu C System operacyjny Android 14 (aktualizacja do Androida 15) Normy odporności IP68/IP69K, MIL-STD-810H

(Zanurzenie na głębokość 1,5 m przez 30 minut) Aparat z przodu 32 MP Aparaty z tyłu 200 MP (Samsung SKHP3) + 20 MP + 2 MP Głośnik >130 dB Akumulator 33 000 mAh Moc ładowania Przewodowe - 66 W

Zwrotne - 18 W Czas ładowania Do 50% - 1 godzina 19 minut

Do 80% - 2 godziny 42 minuty

Do 100% - 4 godziny 30 minut Projektor 854 x 480 px, 460:1, 100 lumenów Lampa 1500 diod LED, 1200 lumenów Wymiary i waga 178,3 x 84,3 x 35,6 mm / 876,6 g Cena Oferta promocyjna: 599 dolarów (ok. 2 381 zł)

MSRP: 899 dolarów

Na czas pracy z pewnością nikt nie będzie narzekał, gdyż mamy do czynienia z ogromnym wręcz ogniwem o pojemności 33 000 mAh. Możemy je ładować z mocą 66 W, co w tym przypadku i tak zajmie ok. 4,5 godziny. Smartfon może służyć za powerbank, ponieważ obsługuje ładowanie zwrotne o mocy 18 W. Oczywiście takie możliwości idą w parze z rozmiarem i wagą - nie ma mowy o komfortowym noszeniu smartfona w kieszeni (o ile się tam w ogóle zmieści, gdyż grubość wynosi trochę ponad 3,5 cm). Całościowo według mnie Oukitel WP100 Titan nadal jest interesującą nowością, która może sprawdzić się na biwaku, czy też podczas dłuższej wycieczki. Sprzęt ma oczywiście swoje wady i z pewnością nie będzie odpowiedni dla każdego, ale oferuje sporo przydatnych rozwiązań. W związku ze wspomnianym projektorem od razu na myśl przychodzi mi tablet Lenovo Yoga 2 Pro, który już w 2014 roku pozwalał skorzystać z tej opcji.

Źródło: Notebookcheck, Oukitel