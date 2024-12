OPPO Reno12 Pro 5G i Reno12 5G - premiera nowych smartfonów z funkcjami GenAI. Oto ceny i specyfikacje

Firma OPPO zaprezentowała swoją nową serię smartfonów Reno12. Składa się ona z dwóch modeli: Reno12 Pro 5G oraz Reno12 5G. Reprezentują one średnią półką cenową i cechują się dosyć podobną specyfikacją, jednak wyróżniają się m.in. zaawansowanymi funkcjami GenAI oraz obiecującymi możliwościami fotograficznymi. Warto także od razu podkreślić, że dla najbardziej niecierpliwych klientów przygotowano atrakcyjną ofertę na start.

Nowe smartfony OPPO wyróżniają się m.in. wieloma funkcjami GenAI i całkiem ciekawą specyfikacją, Do 2 lipca bieżącego roku można je nabyć o 300 zł taniej względem standardowej ceny.

Producent chwali się, że oba modele zapewniają wiele funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Jak mówi Bingo Liu, CEO OPPO Europe: "Jesteśmy zdania, że trend związany ze sztuczną inteligencją stanowi fundamentalną zmianę, a smartfony są idealnymi urządzeniami do jej wykorzystania". Nowe smartfony zapewniają zatem takie funkcje, jak m.in. Gumka AI (usuwanie niechcianych obiektów na zdjęciach), Inteligentne konturowanie (łatwe wyodrębnianie obrazów czy treści), AI Toolbox, Podsumowanie Nagrania AI, a także AI LinkBoost (wzmocnienie sygnału i zoptymalizowany wybór sieci) czy AI Czysty Głos (lepsza jakość rozmów).

OPPO Reno12 Pro 5G OPPO Reno12 5G Platforma mobilna MediaTek Dimensity 7300-Energy RAM 12 GB Pamięć wewnętrzna 512 GB 256 GB Obsługa kart microSD tak, do 1 TB Ekran 6,7-cala, 2412 x 1080 px, AMOLED

120 Hz, Gorilla Glass Victus 2

czterostronnie zakrzywiony 6,7-cala, 2412 x 1080 px, AMOLED

120 Hz, Gorilla Glass 7i Aparat główny 50 MP f/1.8 - główny

8 MP f/2.2 - ultraszerokokątny

50 MP f/2.2 - teleobiektyw x2.0 50 MP f/1.8 - główny

8 MP f/2.2 - ultraszerokokątny

2 MP f/2.4 - makro Aparat przedni 50 MP f/2.0 32 MP f/2.0 Akumulator / ładowanie 5000 mAh / SUPERVOOC Flash Charge 80 W Kolory czarny, srebrny System Android 14 z ColorOS 14.1 Certyfikacja IP65 Inne USB 2.0, NFC, BT 5.4 BLE, Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wymiary / waga 161,45 x 74,79 x 7,9 mm / 180 g 161,4 x 74,1 x 7,6 mm / 177 g Cena 12+512 GB - 2499 zł 12+256 GB - 1999 zł

W obu smartfonach zastosowano układ MediaTek Dimensity 7300-Energy - to chip, który powstał we współpracy z OPPO, a zatem nie znajdziemy go w innych urządzeniach. Główne aparaty zostały natomiast wyposażone w sensor Sony LYT-600 (50 MP), a użytkownicy mogą liczyć na nagrania wideo w jakości 4K@30fps. Warto wspomnieć jeszcze o bateriach 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania OPPO SUPERVOOC Flash Charge o mocy 80 W, dzięki której baterię można naładować z poziomu 1% do 49% w zaledwie 18 minut, a do pełnego naładowania potrzeba tylko 46 minut. Smartfony OPPO Reno12 Pro 5G i Reno12 5G już dziś trafiają do rodzimych sklepów w cenach kolejno 2499 zł i 1999 zł. Decydując się jednak na zakup do 2 lipca bieżącego roku, urządzenia będą dostępne o 300 zł taniej: model Reno12 Pro 5G można zatem nabyć za 2199 zł, a Reno12 5G - już za 1699 zł.

Źródło: OPPO