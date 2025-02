Opera GX - przeglądarka internetowa dla graczy właśnie stała się lepsza. Dużo nowości, które pozwolą na większą personalizację

Segment przeglądarek internetowych jest zdominowany przez rozwiązanie od firmy Google, czyli popularnego Chrome'a. Część osób szuka jednak alternatywy, gdyż oprócz przeglądania Internetu zależy im na możliwości personalizacji przeglądarki. Na tym polu wyróżnia się kilka aplikacji, a jedną z nich jest Opera GX. W tym przypadku mamy do czynienia z rozwiązaniem skierowanym do graczy, którzy chcą mieć jak największą kontrolę nad aspektami wizualnymi i dźwiękowymi.

Nowa wersja przeglądarki dla graczy Opera GX jest już dostępna do pobrania. Tym razem firma pozwoli użytkownikom przejąć jeszcze większą kontrolę nad tym rozwiązaniem - zarówno w kwestiach wizualnych, jak i dźwiękowych.

Największe zmiany dotkną wspomnianych już aspektów wizualnych przeglądarki Opera GX. Mamy bowiem do czynienia z nowym językiem projektowania (ang. design language) Underwave. Dzięki niemu przeglądarka internetowa pozwoli nam na większą personalizację poszczególnych elementów interfejsu. Ten ostatni nabierze przy okazji głębi (specjalnie dostosowane efekty). Możemy wybrać jeden ze stylów, które są dedykowane przez twórców lub skierować się w stronę utworzenia własnego. Otrzymamy możliwość zarządzania przezroczystością i cieniami kart oraz paska bocznego. Same ramki przeglądarki także będziemy w stanie uczynić zupełnie przezroczystymi. Dostosujemy też czcionki, wśród których pojawi się autorska o wspomnianej już nazwie Underwave.

Opera GX znana jest przede wszystkim z dostępnych modów, których jest już ponad 8000. Każdy z nich wpływa na wygląd, dźwięki (również te, które dotyczą pisania) i efekty. Od teraz zmienią one jeszcze więcej elementów, takich jak: ekran startowy, czcionki, ikony (ta, która widoczna jest na pasku zadań w systemie Windows lub macOS, a także te z paska bocznego przeglądarki) oraz naklejki w narzędziu służącym do wykonywania zrzutów ekranu. Przydatnym dodatkiem będzie MidnightFX - shader, który redukuje niebieskie światło i dostosowuje treści na ekranie tak, aby nie męczyły naszych oczu (np. przez zmianę kontrastu wybranych elementów). Przeglądarka korzysta teraz z nowego silnika o nazwie Multithreaded Compositor UI, który ma z kolei lepiej zarządzać zasobami, co powinno się przełożyć na szybkość działania. Opera GX jest dostępna pod tym adresem.

Źródło: Opera