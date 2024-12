OnePlus Ace 2 Pro - zabójca flagowców powraca ze Snapdragonem 8 Gen 2 i nawet 24 GB RAM. Niestety, nie dla wszystkich

OnePlus pomimo swojego początkowego tytułu "zabójcy flagowców" z czasem stał się marką jak każda inna. Ceny zostały odpowiednio podniesione, z kolei same smartfony (z wyjątkiem kilku modeli) nie oferowały niczego ponad rosnącą z dnia na dzień konkurencja. Tym razem zdaje się, że firma postanowiła wrócić do korzeni, albowiem tytułowy Ace 2 Pro zawiera w sobie wszystkie początkowe idee - świetną specyfikacją i bardzo korzystną cenę. Co do wad, to są tylko dwie.

OnePlus oficjalnie zaprezentował nowy model smartfona pod nazwą Ace 2 Pro. Urządzenie zupełnie jak kiedyś zaoferuje nam flagową wydajność, a do tego nasz portfel na tym nie ucierpi.

Pod względem designu OnePlus nie próbował niczego zmienić w stosunku do bazowego modelu Ace 2. Nadal mamy do czynienia z bardzo dobrze wyglądającą wyspą aparatów, która jest idealnie połączona z resztą urządzenia. Sama specyfikacja natomiast to istnie flagowa półka. Na pokładzie znajdziemy topowy procesor od Qualcomma - Snapdragon 8 Gen 2 - który połączony jest z maksymalnie 24 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz nawet 1 TB pamięci flash UFS 4.0. Na materiałach marketingowych OnePlus chwali się, że smartfon osiąga wynik ponad 1,7 mln punktów w benchmarku AnTuTu. Skorzystamy także z najnowszych standardów łączności, takich jak Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 oraz 5G. Pod kątem aparatów również nie jest gorzej, główną jednostką jest Sony IMX890 (50 MP), a za jej wsparcie posłużą dwie kamery: 8 i 2 MP. Z przodu możemy liczyć na pojedyncze 16 MP oczko.

OnePlus Ace 2 Pro Wyświetlacz 6,74" AMOLED 2772 x 1240 px, 120 Hz (20:9)

HDR10+, 1600 nitów, Asahi Glass (front)

Corning Gorilla Glass 5 (tył) Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2 GHz A510 Układ graficzny Adreno 740 Pamięć RAM 12/16/24 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB oraz 1 TB UFS 4.0 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Złącza, porty i sloty USB typu C 2.0 Aparaty tylne 50 MP (Sony IMX890, 4K@60FPS, OIS) + 8 MP + 2 MP Aparat przedni 16 MP (1080P@30FPS, HDR) Akumulator 5000 mAh / 150 W (SuperVOOC) Wymiary i waga 163,1 x 74,2 x 9 mm / 210 g System operacyjny Android 13 / ColorOS 13.1 Wersje kolorystyczne Zielony, Szary Cena 12/256 GB - 2999 CNY (~1710 zł)

16/512 GB - 3399 CNY (~1940 zł)

24 GB / 1 TB - 3999 CNY (~2235 zł)

Wyświetlacz to także wysoka, choć nie najwyższa półka. Odpowiada za niego panel AMOLED o przekątnej 6,74", rozdzielczości 2772 1240 px oraz odświeżaniu wynoszącym maksymalnie 120 Hz. Obsługuje on HDR10+, a przy tym jego jasność szczytowa plasuje się na poziomie 1600 nitów. System chłodzenia został dobrze przemyślany i składa się z wielu różnych elementów, w tym z komory parowej o łącznej powierzchni 9140 mm². Możemy liczyć na przyzwoity czas pracy ze względu na akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujemy z mocą 150 W. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne. Możemy powrócić do wspomnianych na wstępie wad - są nimi port USB typu C w standardzie 2.0 oraz dostępność w Polsce. Smartfon bowiem nie jest przeznaczony na nasz rynek i nie wiadomo czy oraz w jakiej formie się pojawi. Dobra wiadomość jest taka, że nieoficjalnie i tak możemy dokonać zakupu (choćby poprzez Aliexpress), a ceny są wręcz rewelacyjne - lub jak kto woli, po prostu normalne.

Źródło: OnePlus