OnePlus 12 - poznaliśmy wygląd i specyfikację nadchodzącego flagowca. A premiera dopiero za kilka miesięcy...

OnePlus w drugiej połowie roku zawsze prezentował ulepszoną wersję swojego flagowca (z literką T), jednak wszystko wskazuje na to, że tradycja ta nie będzie dłużej kontynuowana. O modelu 11T nikt nic nie słyszał, za to po sieci zaczynają krążyć doniesienia o nadchodzącej "dwunastce". Co więcej, serwis Smartprix we współpracy z OnLeaks opublikował właśnie pierwsze dosyć dokładne rendery urządzenia. I to mimo faktu, że jego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy...

Z daleka OnePlus 12 prezentuje się prawie tak samo jak "jedenastka". Nowy model ma jednak wyróżniać się teleobiektywem 64 MP i przednią kamerką w środkowej części ekranu. Co ciekawe, smartfon ma obsługiwać ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W.

Jak widać na załączonych grafikach, OnePlus 12 nie będzie się znacząco różnił od tegorocznej "jedenastki". Mało tego - z daleka całość prezentuje się niemal identycznie. Po chwili oględzin widać jednak, że wysepka na aparaty zawiera intrygujący pasek z teleobiektywem peryskopowym 64 MP Omnivision OV64B. Taki zabieg wymusił przeniesienie lampy LED na lewą górną stronę całego modułu. Ponadto można dostrzec, że przednia kamerka została tym razem umieszczona w środkowej części ekranu, podobnie jak w OnePlusie Nord 3 czy 10T.

Przechodząc do specyfikacji, na pokład OnePlusa 12 ma trafić 6,7-calowy panel QHD AMOLED 120 Hz, platforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, aparaty 50 MP IMX989 + 50 MP IMX709 + teleobiektyw 64 MP oraz bateria 5000 mAh wspierająca ładowanie przewodowe 150 W i - co ciekawe - ładowanie indukcyjne 50 W. Możemy spodziewać się również pamięci RAM LPDDR5X oraz pamięci na dane typu UFS 4.0. Możliwe, że smartfon zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku, jednak przetestować będziemy go mogli najpewniej dopiero po Nowym Roku.

Źródło: Smartprix