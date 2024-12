OnePlus 13 - poznaliśmy datę polskiej premiery flagowego smartfona. Zapowiada się mocny początek roku

Pierwsze smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite pojawiły się już w polskich sklepach, ale nie ulega wątpliwości, że najciekawiej zapowiadają się dopiero te urządzenia, które trafią do rodzimych sklepów po Nowym Roku. Jednym z takich modeli jest OnePlus 13 wyróżniający się m.in. znakomitym ekranem ProXDR czy obudową IP68 + IP69. Tak się składa, że na tego flagowca wcale nie trzeba będzie zbyt długo czekać.

OnePlus 13 zadebiutuje w Polsce już 7 stycznia. Pozostaje nam zatem cierpliwie czekać i mieć nadzieję, że cena urządzenia nie będzie przesadzona.

Ogłoszono właśnie, że polska premiera OnePlusa 13 odbędzie się już 7 stycznia 2025 roku. Jak się okazuje, będzie to pierwszy smartfon ten marki, który zostanie oficjalnie zaprezentowany polskiej publiczności. Co więcej, z okazji niniejszej premiery OnePlus planuje otworzyć 11 stycznia wyjątkowy pop-up store w Warszawie, gdzie na fanów ma czekać wiele atrakcji. Omawiany flagowiec ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Black Eclipse, Arctic Dawn i Midnight Ocean. To zdecydowanie dobra informacja, bowiem w przypadku poprzednich topowych modeli OnePlusa nasz wybór bywał dosyć ograniczony.

Specyfikacja smartfona OnePlus 13 jest znana, bowiem telefon został już zaprezentowany w Chinach. Procesor to oczywiście Qualcomm Snapdragon 8 Elite w towarzystwie szybkiej pamięci RAM LPDDR5X oraz pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Na pokładzie jest m.in. potrójny aparat 50 + 50 + 50 MP (w składzie mamy teleobiektyw peryskopowy) oraz 6,82-calowy wyświetlacz ProXDR ze zmienną częstotliwość odświeżania 1-120 Hz, a całością ma zarządzać system Android z nakładką OxygenOS 15 bogatą w funkcje AI (np. inteligentne wyszukiwanie i szybkie streszczanie długiego tekstu). Pozostaje nam zatem cierpliwie czekać i mieć nadzieję, że cena urządzenia nie będzie przesadzona. Więcej informacji będzie dostępnych już wkrótce.

Źródło: OnePlus