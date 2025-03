OnePlus wyda kompaktowego flagowca z układem Snapdragon 8 Elite. Wielu fanów marki marzy właśnie o takim modelu

Wbrew pozorom na rynku nie brakuje kompaktowych smartfonów, które można wygodnie obsługiwać za pomocą jednej dłoni. Tylko niektóre z nich to chociażby Apple iPhone 16 (Pro), Google Pixel 9 (Pro), Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14 czy wydany niedawno w Chinach Vivo X200 Pro mini. Według najnowszych doniesień również OnePlus chce mieć w swojej ofercie niewielkiego flagowca. W sieci pojawiła się już wstępna specyfikacja takiego urządzenia.

W serwisie Weibo pojawiła się informacja, że OnePlus pracuje nad nowym smartfonem napędzanym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Model ten ma mieć ekran o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 1,5K. Na pokładzie zabraknie teleobiektywu peryskopowego, ale za to będzie można liczyć na dobre zdjęcia z głównego aparatu - producent chce bowiem zastosować jednostkę 50 MP Sony IMX906. W porównaniu do innych modeli od OnePlusa urządzenie ma cechować się dosyć oryginalnym designem, bowiem wyspa aparatów jest rzekomo pozioma (niczym w Google Pixelach).

Co jeszcze wiadomo na temat smartfona? Obecny prototyp podobno ma podobno optyczny czujnik linii papilarnych pod ekranem, ale producent nadal rozważa, czy zamiast tego wybrać ultrasoniczny. To z kolei oznacza, że do premiery urządzenia zostało jeszcze kilka miesięcy. Telefon może być częścią serii Ace 5 (możliwe, że będzie nosił oznaczenie Ace 5 mini), choć nie możemy jeszcze wykluczyć, że doczekamy się globalnej premiery, a urządzenie znane będzie jako OnePlus 13 mini. Tak czy owak, w dotychczasowej ofercie tej marki zdecydowanie brakowało takiego smartfona, dlatego z niecierpliwością czekamy na więcej informacji.

Źródło: GSMarena, Weibo