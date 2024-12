NYXI Warrior - kontroler do gier, który wygląda jak ten z konsoli Nintendo GameCube. Nowa technologia w przyzwoitej cenie

NYXI jest marką, która w swojej ofercie posiada głównie kontrolery do gier. Są one całkiem przyzwoicie wyposażone, a przy tym ich cena nie zwala z nóg. Najnowszym produktem jest NYXI Warrior, który inspiruje się wyglądem kontrolera z retro konsoli Nintendo GameCube. Może jednak liczyć na nowe technologie, takie jak gałki analogowe z efektem Halla, regulowane przyciski spustowe, czy też wymienny element z tyłu, który zapewnia dodatkowe dwa programowalne przyciski.

NYXI Warrior to nowy kontroler do gier, który wyglądem nawiązuje do tego z konsoli Nintendo GameCube. W swojej całkiem adekwatnej cenie może nam naprawdę wiele zaoferować. Do zalet można zaliczyć wbudowany żyroskop, gałki analogowe z efektem Halla, dobry system wibracji, czy też regulowane przyciski spustowe, które także są oparte o czujniki z efektem Halla.

Pomiędzy oryginalnym kontrolerem ze wspomnianej konsoli Nintendo GameCube nie zaszło zbyt wiele zmian, choć konstrukcja jest teraz nieco pełniejsza. Z przodu spotkamy z identycznym układem przycisków i gałek analogowych, które są jednak dużo bardziej zaawansowane. Dzięki omawianym czujnikom z efektem Halla nie musimy się obawiać tego, że z czasem gałki lub przyciski spustowe będą źle funkcjonować, tak jak ma to miejsce w przypadku konsoli Nintendo Switch. Te ostatnie możemy regulować przy pomocy specjalnych przełączników ulokowanych z tyłu. Pad kierunkowy, a także przyciski ABXY mają naprawdę niski czas reakcji (0,2 ms), a ich aktywacja następuje całkiem szybko (przy nacisku na głębokość 0,3 mm) - mamy do czynienia z mikroprzełącznikami optycznymi.

NYXI Warrior Łączność Bluetooth, Radiowa (2,4 GHz), USB typu C Materiał ABS Kompatybilność Nintendo Switch, GameCube, Windows, Wii, Android (od wersji 10), iOS (od wersji 14) Akumulator 900 mAh Czas pracy 10 godzin Czas ładowania 2 godziny Wymiary i waga 112 x 158 x 39 mm / 241 g Planowany czas wysyłki 30 kwietnia 2024 roku Dodatkowe informacje Gałki analogowe oraz przyciski spustowe oparte o czujniki z efektem Halla, 6-osiowy żyroskop Wersje kolorystyczne Purple, Black, Spicy Orange Cena 68,99 dolarów

W kwestii połączenia mamy dowolność, ponieważ kontroler wyposażono w moduł Bluetooth, a także łączność radiową i port USB typu C. Panel z tyłu jest wyjmowany i możemy go wymienić na taki, który będzie posiadał dwa konfigurowalne przyciski. Z 6-osiowego żyroskopu możemy skorzystać jedynie w przypadku Nintendo Switch. Spotkamy się również z lepszym systemem wibracji (HD Rumble). Akumulator ma starczyć na maksymalnie 10 godzin pracy, a naładowanie go do pełna wyniesie około 2 godzin. Aktualnie trwa przedsprzedaż, w której możemy zakupić kontroler NYXI Warrior w trzech wersjach kolorystycznych w kwocie 68,99 dolarów. Przesyłka jest darmowa, natomiast wysyłka planowana jest dopiero na końcówkę kwietnia 2024 roku.

Źródło: NYXIGame