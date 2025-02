NVIDIA walczy o swoją pozycję na rynku poprzez nieuczciwe praktyki? Pewne informacje na to wskazują

Konkurencja jest potrzebna w zasadzie na każdym rynku, w szczególności dla konsumentów, którzy odnoszą z niej wymierne korzyści. Niekiedy rywalizacja pomiędzy dwiema stronami przyjmuje jednak ten gorszy charakter. Tym razem ponownie na celowniku znalazła się strona Zielonych, ponieważ jak donoszą niezależni informatorzy, NVIDIA stara się za wszelką cenę utrzymać prym i posuwa się do dość nieetycznych praktyk. O co więc konkretnie chodzi?

W celu zaznaczenia swojej pozycji na rynku NVIDIA posuwa się nieraz do dość kontrowersyjnych działań. Tym razem uważa się, że firma wywiera sporą presję na partnerów, aby nie nawiązywali oni współpracy z Intelem.

O sytuacji donosi informator PRO Hi-Tech, znany z publikowania treści rzucających sporo światła na sprawy, które nie wyszłyby inaczej na jaw. Oczywiście prawdziwość omawianych informacji jest bardzo ciężka do udowodnienia, jednak NVIDIA już nie raz posuwała się do podobnych praktyk. Dla przykładu można podać program partnerski NVIDIA GPP, który ostatecznie zniknął z rynku ze względu na swój antykonkurencyjny charakter. Wracając jednak do bieżących spraw: opierają się one na rozmowie jednego z pracowników firmy, która miałaby podpisać partnerstwo z Intelem. Cała sprawa rozgrywa się na chińskim rynku, gdzie Intel szuka współpracy partnerów, którzy mogliby produkować jego układy graficzne nowej generacji. O zajściu dowiaduje się NVIDIA, która ma grozić tym partnerom, że jeśli nawiążą oni współpracę z Intelem, to firma ograniczy dostawy chipów i swoją kooperację pomiędzy nimi.

Warto zaznaczyć, że PRO Hi-Tech jest dość znanym kanałem łączności z wieloma firmami, więc informacje te nie są po prostu wyssane z palca. Zapewne część z nas pamięta dobrze czasy, kiedy funkcjonował wspomniany program NVIDIA GPP. Sama firma po jego anulowaniu powiedziała, że nigdy nie miał on na celu "ograniczania dostępności produktów AMD, ani utrudniania konkurencji". Wiemy jednak, jak sytuacja wyglądała z boku. W tym momencie wychodzi na to, że Intel będzie miał dość mocno związane ręce, jeśli partnerzy wycofają się ze swojej współpracy. Oczywiście wiadomości tych nie możemy brać za prawdę oczywistą, jednak z pewnością nie jest to też zwykła błahostka, zważając na kroki, jakie NVIDIA podejmowała już dawno temu, aby ograniczyć konkurencję.

Źródło: VideoCardz, Telegram@PRO Hi-Tech