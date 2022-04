NVIDIA testuje kartę graficzną bazującą na rdzeniu AD102 z 48 GB pamięci GDDR6X, TDP 900W i dwoma złączami zasilania 16-pin

Jak wiemy, jeszcze w tym roku powinniśmy doczekać się premiery kart graficznych nowej generacji. Póki co głośniej mówi się o nadchodzących jednostkach NVIDII, które przyciągają uwagę za sprawą rzekomego ogromnego poboru energii. Dotychczas spekulowało się, że czołowy model GeForce RTX 4090 zaoferuje TDP na poziomie aż 600 W, co wymagałoby użycia nowego złącza zasilania PCIe 5.0 16-pin. Możliwe jednak, że Zieloni mają w zanadrzu jeszcze jeden, bardziej ekstremalny produkt. Znany leakster @kopite7kimi donosi właśnie o testach karty graficznej NVIDII opartej na rdzeniu AD102, której specyfikacja może przyprawić o ból głowy. GeForce RTX 3090 Ti to średniak przy tym potworze...

Według najnowszych przecieków NVIDIA przygotowała płytę testową z rdzeniem AD102 zasilaną aż dwoma złączami PCIe 5.0 16-pin, której TDP wynosi szalone 900 W. Co więcej, na jej pokładzie znalazło się 48 GB pamięci GDDR6X pracującej z szybkością 24 Gbps. Trudno sądzić, by układ ten otrzymał nazwę GeForce RTX 4090 - prawdopodobnie jest to poboczny projekt NVIDII, który być może po pewnym czasie przekształci się w GeForce'a RTX 4090 Ti lub nowego TITAN-a. Póki co są to jednak tylko przypuszczenia.

In fact, there is another full-fat AD102 SKU with 900W TGP, 48G 24Gbps GDDR6X, 2*16pin and higher frequency.

But no one knows whether it will become an actual product. Because the test board of AD102 has more than two 16pin connectors, so everything is possible. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 27, 2022

To jeszcze nie wszystko w temacie układów NVIDIA Ada Lovelace. Wygląda na to, że Zieloni rozpoczną nową generację trzema jednostkami: RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070. Co ciekawe, wszystkie te modele mają bazować na innych rdzeniach. Podczas gdy flagowiec otrzyma wspomniany AD102 i zapewne 24 GB pamięci GDDR6X, w przypadku RTX-a 4080 oczekuje się rdzenia AD103 i 16 GB pamięci GDDR6X, podczas gdy RTX 4070 ma zaoferować rdzeń AD104 z 12 GB pamięci GDDR6. Zapowiada się więc na zwiększenie pojemności VRAM w segmencie high-end. Spodziewamy się, że premiera kart graficznych z serii RTX 4000 odbędzie się we wrześniu lub w październiku. Do tego czasu musimy posiłkować się kolejnymi przeciekami.

RTX 4080 will use AD103 chips, build with 16G GDDR6X, have a similar TGP to GA102.

RTX 4070 will use AD104 chips, build with 12G GDDR6, 300W.

Both of them haven't started testing yet, but soon do them. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 27, 2022

Źródło: VideoCardz, @kopite7kimi