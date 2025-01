NVIDIA Studio - nowa aktualizacja sterowników przynosi więcej funkcji AI i wzbogaci oprogramowanie RTX Remix o DLSS 3.5

Choć większość z nas korzysta ze sterowników NVIDIA GeForce Game Ready, to karty graficzne ze stajni Zielonych posiadają również odmianę sterowników NVIDIA Studio. Jak możemy się domyśleć, ta wersja jest tworzona z myślą o pracy grafików komputerowych, a w ostatnim czasie również o wykorzystaniu algorytmów AI. Najnowsza aktualizacja 551.86 skupia się głównie na tym ostatnim aspekcie, choć gracze również powinni być zadowoleni za sprawą uaktualnienia RTX Remix.

Najnowsza aktualizacja sterowników NVIDIA Studio w wersji 551.86 jest już możliwa do pobrania. Wśród zmian m.in. nowe funkcje AI dla programów Adobe oraz wzbogacenie narzędzia RTX Remix o obsługę DLSS 3.5.

Na wstępie przewrotnie skupimy się na zapowiedzi aktualizacji, gdyż do narzędzia RTX Remix ma trafić za niedługo wsparcie dla DLSS 3.5 i funkcji Ray Reconstruction. Pozwoli to na jeszcze lepszą modyfikację tytułów za sprawą dodania do nich ray tracingu i path tracingu. Do oprogramowania wspieranego przez sterownik trafiło narzędzie NVIDIA Omniverse Audio2Face dla programu iClone 8. Pozwala ono, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, generować animacje realistycznego poruszania ustami postaci na podstawie podpiętej ścieżki dźwiękowej, niezależnie od tego, w jakim języku jest aplikowany plik audio. W tej aktualizacji poprawiono również interfejs, zapewniając jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę nad dostrajaniem animacji za pomocą suwaków i edytora klatek kluczowych.

Wsparcie otrzymał również OBS (Open Broadcaster Software) w wersji 30.1. Wprowadzono obsługę protokołu Real-Time Messaging Protocol, który posiada otwarty kod źródłowy stworzony przez Adobe. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przesyłanie dźwięku i wideo przy jednoczesnym utrzymaniu połączenia o niskim opóźnieniu. Protokół ten umożliwia przesyłanie strumieniowej treści o wysokim zakresie dynamiki HDR oraz wydajne kodowanie wideo na platformę YouTube. Nadto Substance 3D Stager oraz Substance 3D Sampler od Adobe otrzymały aktualizacje z dodatkowymi funkcjami AI, usprawniającymi tworzenie grafiki 3D. Mowa tutaj o funkcjonalności "Text to Texture", która umożliwia grafikom stworzenie tekstur i różnych wariantów tła za pomocą opisu tekstowego. Jednakże to nie wszystko, gdyż aktualizacja poprawia również kilka znanych błędów:

Program SideFX Houdini nie będzie się zawieszał po wywołaniu polecenia optixModuleCreateWithTasks,

Usunięto błędy kodowania filmów za pomocą NVENC na kartach graficznych GeForce GTX 1600,

RTX HDR wykorzystuje już poprawnie nasycenie i krzywą tonalną, która odpowiada gammie 2.2 zamiast starszej gammie w wersji 2.0,

RTX Digital Vibrance powinien już poprawnie identyfikować aplikację Paint.net,

Gra Hitman 3 nie powinna się już zacinać na niektórych notebookach Advanced Optimus.

Źródło: NVIDIA