NVIDIA Shield TV straci jedną z podstawowych funkcjonalności - mowa o obsłudze funkcji GameStream

NVIDIA Shield to obecnie jedna z popularniejszych przystawek dla telewizorów, oferujących dostęp nie tylko do popularnych aplikacji VOD, ale także umożliwiająca strumieniowanie gier w jakości 4K z HDR (GeForce NOW). Jedną z ważniejszych funkcjonalności przystawki NVIDIA Shield jest również tzw. GameStream, pozwalający na strumieniowanie gier z komputera wyposażonego w kartę graficznego NVIDIA GeForce GTX / RTX. GameStream już niedługo pójdzie jednak do kosza - NVIDIA potwierdza bowiem wycofanie się z tej funkcji.

NVIDIA GameStream jako funkcjonalność przystawki Shield TV zostanie wyłączona już w lutym 2023 roku. Graczom pozostanie zatem korzystanie z GeForce NOW jako formy strumieniowania gier przez Internet.

NVIDIA GameStream umożliwia strumieniowanie gier z komputera na telewizor. Przystawka NVIDIA Shield musi być oczywiście wpięta do TV. Do strumieniowania potrzebny jest również własny komputer z kartą GeForce GTX lub RTX, a samo przesyłanie obrazu odbywa się w rozdzielczości 4K z obsługą HDR. Obecnie jest to pewna alternatywa dla GeForce NOW, ponieważ nie ma konieczności łączenia wielu graczy do wspólnych serwerów (wszystko odbywa się lokalnie). NVIDIA potwierdziła jednak wygaszenie wsparcia funkcji GameStream.

NVIDIA rozsyła e-maile do użytkowników, w których informuje że w połowie lutego wyjdzie aktualizacja oprogramowania przystawki Shield TV, która wyłączy funkcję GameStream. Producent podkreśla, że niezaktualizowanie urządzenia spowoduje, że GameStream będzie jeszcze przez jakiś czas działał (ale już bez wsparcia firmy), przy czym po jakimś czasie i tak w końcu przestanie działać. NVIDIA rekomenduje przejście na Steam Link (choć wadą jest ograniczenie się wyłącznie do produkcji dostępnych na Steamie) lub przejście na usługę GeForce NOW (i to raczej w płatnej formie, bo bezpłatna ma się nijak do tego, co oferuje GameStream).

Źródło: VideoCardz, NVIDIA