NVIDIA RTX PRO Blackwell Laptop GPU - Profesjonalne układy graficzne dla mobilnych stacji roboczych

Podczas tegorocznej odsłony konferencji GTC, NVIDIA zaprezentowała desktopowe karty graficzne RTX PRO Blackwell, przygotowane z myślą o profesjonalnym rynku. Ujawniono łącznie pięć kart: RTX PRO 6000 Blackwell, RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX PRO 4500 Blackwell oraz RTX PRO 4000 Blackwell. Nie zabrakło także mobilnych układów dla notebooków do pracy, przy czym dopiero niedawno ujawniono ich częściową specyfikację.

Oprócz desktopowych kart graficznych NVIDIA RTX PRO Blackwell, producent ujawnił także warianty dla mobilnych stacji roboczych. Tutaj topowym modelem będzie RTX PRO 5000 Blackwell Laptop GPU.

Mobilne układy graficzne Blackwell dla rynku profesjonalnego dość mocno będą obiegać specyfikacją od desktopowych kart, bowiem nawet topowy model NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU wykorzystuje rdzeń GB203 z 82 blokami SM oraz 10 496 rdzeniami CUDA. Jako jedyny na liście posiada także 3 GB kości GDDR7, dzięki czemu łączna pojemność VRAM to 24 GB, przy zachowaniu 256-bitowej magistrali. Jest to zatem odpowiednik 1:1 do GeForce RTX 5090 Laptop GPU, tyle że z optymalizacjami pod oprogramowanie profesjonalne. Następne dwa układy - RTX PRO 4000 Blackwell Laptop GPU oraz RTX PRO 3000 Blackwell Laptop GPU - są z kolei odpowiednikami GeForce RTX 5080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU.

RTX PRO 5000 Blackwell Laptop RTX PRO 4000 Blackwell Laptop RTX PRO 3000 Blackwell Laptop RTX PRO 2000 Blackwell Laptop RTX PRO 1000 Blackwell Laptop RTX PRO 500 Blackwell Laptop Architektura Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Rdzeń GB203 GB203 GB205 GB206 GB207 (?) GB207 Tranzystory 45 mld 45 mld 31 mld ? ? ? Bloki SM 82 60 46 26 20 14 CUDA 10 496 7680 5888 3328 2560 1792 Rdzenie RT 82 60 46 26 20 14 Tensor 328 240 184 104 80 56 TMU 328 240 184 104 80 56 Moc FP32 49.8 TFLOPS 38.7 TFLOPS 29.1 TFLOPS 17.7 TFLOPS 13.6 TFLOPS 9.2 TFLOPS Moc AI FP4 1824 TOPS 1334 TOPS 992 TOPS 798 TOPS 572 TOPS 294 TOPS Pamięć 24 GB GDDR7 ECC 16 GB GDDR7 ECC 12 GB GDDR7 ECC 8 GB GDDR7 8 GB GDDR7 6 GB GDDR7 Szybkość 28 Gbps 28 Gbps 28 Gbps 24 Gbps 24 Gbps 24 Gbps Magistrala 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit 96-bit Przepustowość 896 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 384 GB/s 384 GB/s 288 GB/s Interfejs PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 TGP 95 - 175 W 80 - 175 W 60 - 140 W 45 - 115 W 35 - 115 W 35 - 75 W

Dalej jest jednak ciekawiej, bo następne modele są wskazówką, czego oczekiwać po potencjalnym GeForce RTX 5060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5050 Laptop GPU. Czwartym w kolejce układem profesjonalnym jest RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU, korzystający z rdzenia GB206 oraz 26 aktywnych bloków SM, co przekłada się na 3328 rdzeni CUDA, 26 rdzeni RT oraz po 104 jednostki Tensor i TMU. Układ korzysta z 8 GB pamięci GDDR7 (24 Gbps) na 128-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 384 GB/s. Identyczne parametry co do pamięci ma także RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU, który prawdopodobnie wykorzystuje pełny rdzeń GB207 z 20 blokami SM oraz 2560 rdzeniami CUDA. Ten model prawdopodobnie trafi także do konsumenckiej linii jako GeForce RTX 5050 (Laptop GPU). Na szarym końcu jest NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU z obciętym rdzeniem GB207, zawierającym zaledwie 14 bloków SM, 1792 rdzenie CUDA, 14 rdzeni RT oraz po 56 jednostek Tensor / TMU. W tym wypadku NVIDIA oferuje 6 GB pamięci GDDR7 na 96-bitowej szynie, co przekłada się na przepustowość 288 GB/s.

Źródło: NVIDIA