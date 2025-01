NVIDIA RTX 5880 Ada - nowy układ graficzny dla profesjonalistów. Na pokładzie 48 GB pamięci GDDR6

NVIDIA ma już w swoim portfolio kilka kart graficznych Ada Lovelace przeznaczonych dla profesjonalistów. W ofercie możemy znaleźć takie modele, jak RTX 6000 Ada, RTX 5000 Ada czy RTX 4000 Ada. Mimo to jednak Zieloni postanowili uzupełnić ją o jeszcze jeden model. Zaprezentowano właśnie układ RTX 5880 Ada, który - jak można się domyśleć po nazwie - wypełnia lukę pomiędzy dwoma najmocniejszymi dotąd układami z tej rodziny.

Wydaje się, że NVIDIA RTX 5880 Ada to karta, która powstała ze względu na amerykańskie ograniczenia eksportowe. Nic nie wskazuje jednak na to, by układ miał być oferowany wyłącznie w Chinach, bowiem jednostka została zaprezentowana na globalnej stronie internetowej producenta.

NVIDIA RTX 5880 Ada to karta stworzona z myślą o modelowaniu 3D, renderowaniu czy zadaniach związanych z wizualizacją danych i strumieniowaniem wideo. Na pokładzie znalazł się rdzeń ADA z 14080 jednostkami CUDA, 440 rdzeni Tensor 4. generacji i 110 rdzeni RT 3. generacji. Specyfikację uzupełnia 48 GB pamięci GDDR6 384-bit (20 Gbps). Współczynnik TDP wynosi tu 285 W, natomiast cały układ otrzymał dwuslotowy system chłodzenia z pojedynczą turbiną znany z RTX-a 6000 Ada. Wedle oficjalnych danych RTX 5880 Ada zapewnia 69,3 TFLOPS wydajności w obliczeniach o pojedynczej precyzji, a zatem powinien być ok. 24% wolniejszy od czołowego modelu z tej serii. Więcej danych znajdziecie pod tym linkiem.

RTX 6000 ADA RTX 5880 ADA RTX 5000 ADA Układ AD102 AD102 AD102 CUDA 18176 14080 12800 Rdzenie Tensor 568 440 400 Taktowanie Boost 2,5 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz VRAM 48 GB GDDR6 384-bit

20 Gbps 48 GB GDDR6 384-bit

20 Gbps 32 GB GDDR6 256-bit

20 Gbps TDP 300 W 285 W 250 W

Zieloni przyjmują już zamówienia na nowe układy i zapewne można je składać z każdego miejsca na świecie. Cena nowego RTX-a dla profesjonalistów nie została ujawniona, ale można się domyślić, że karta będzie tańsza od RTX-a 6000 Ada (ok. 6800 dolarów) i jednocześnie droższa od RTX-a 5000 Ada (ok. 4000 dolarów).

