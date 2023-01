NVIDIA podobno zrezygnuje z mobilnych grafik GeForce MX. Powodem debiut GeForce RTX 4050 oraz... APU AMD Phoenix

NVIDIA od lat w notebookach oferowała zarówno mocniejsze układy graficzne z serii GeForce GTX oraz GeForce RTX, jak również budżetowe jednostki, przeznaczone do podstawowych zadań i należące do serii GeForce MX. W ostatnich latach wielokrotnie byliśmy świadkami premier kolejnych "kotletów", których specyfikacje były bliźniacze, a dopiero wprowadzenie mocniejszych, zintegrowanych układów graficznych od AMD doprowadziło m.in. do wprowadzenia układu GeForce MX570. Wygląda jednak na to, że będzie to ostatni przedstawiciel tej grupy produktowej. Jakie są powody takiej decyzji?

Według nieoficjalnych doniesień, NVIDIA planuje zaprzestanie prac nad kolejnymi generacjami układów graficznych GeForce MX dla laptopów. Powodem ma być debiut energooszczędnej wersji GeForce RTX 4050 oraz nadchodząca premiera APU AMD Phoenix, w których układ graficzny ma być mocniejszy od najmocniejszych modeli GeForce MX.

Według informacji opublikowanych przez chiński portal ITHome (za VideoCardz) NVIDIA zamierza zrezygnować z prac nad kolejnymi układami graficznymi GeForce MX. Tym samym modele GeForce MX550 (Turing, będący niemal tym samym co GeForce MX450) oraz GeForce MX570 (Ampere) będą ostatnimi przedstawicielami budżetowej serii NVIDII. Jednym z powodów jest niedawna prezentacja archiektury Ada Lovelace w laptopach i układu GeForce RTX 4050, który może pracować z mocą nawet 35 W, ale jednocześnie przy takim TGP oferować zauważalnie lepsze wyniki od poprzednika (GeForce RTX 3050). Wprowadzanie kolejnego przedstawiciela GeForce MX o podobnej mocy nie miałoby już większego sensu.

Drugim powodem ma być premiera kolejnych generacji APU od AMD, w których zintegrowane układy graficzne Radeon coraz szybciej zbliżają się osiągami do budżetowych konstrukcji NVIDII. Już Radeon 680M (APU Rembrandt) w wielu scenariuszach wygrywał np. z GeForce MX450, a nieoficjalnie Radeon 780M (APU Phoenix, architektura RDNA 3) ma bez problemu prześcignąć model GeForce MX570. Coraz mocniejsze układy iGPU od AMD powodują, że prace nad budżetowymi dGPU dla tańszych laptopów nie mają większego sensu.

