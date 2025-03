Jeśli szukasz wydajnej karty graficznej, to najlepiej wybrać GeForce RTX obsługujące technikę NVIDIA DLSS

Okres jesienno-zimowy często obfituje w większą ilość premier gier komputerowych, których w ostatnim czasie faktycznie pojawiło się zatrzęsienie m.in. STALKER 2: Heart of Chornobyl, Silent Hill 2 Remake, Microsoft Flight Simulator 2024, Farming Simulator 25, Call of Duty: Black Ops 6 oraz Red Dead Redemption. Jeśli doliczymy do tego jeszcze Star Wars Outlaws, Black Myth: Wukong, Dragon Age: The Veilguard plus Indiana Jones i Wielki Krąg dodawane obecnie do wybranych układów GeForce RTX, uzbiera się naprawdę solidna lista. Dlatego to również najlepszy moment na wymianę sprzętu, który pozwoli ograć wszystkie tytuły w najwyższych ustawieniach. Niezależnie czy preferujesz komputer desktopowy czy laptopa, warto wybrać układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX dostępne dla komputerów desktopowych oraz w laptopach, to świetny pomysł na prezent i wszechstronne narzędzia do ekscytującej zabawy i pracy kreatywnej.

Gry komputerowe to bezsprzecznie fascynujące hobby, jednak trzeba uczciwie przyznać, że wymagające odpowiedniego sprzętu, zwłaszcza jeśli chcemy doświadczyć w pełni wirtualnych światów. Oprawa wizualna w większości dzisiejszych produkcji jest bardzo zaawansowana, dlatego nawet obniżanie ustawień może nie przynieść wyraźnej poprawy płynności. Czasami jedynym sposobem na uzdrowienie sytuacji bywa... wymiana naszego sprzętu na wydajniejszy. Trzeba tylko pamiętać, że nowa karta graficzna powinna obsługiwać najnowsze technologie, które bardzo mocno wpływają na potencjał całego zestawu. Układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 to najbardziej zaawansowane narzędzia do pracy i zabawy, które według oficjalnej ankiety Steam wybiera ponad 77% badanych użytkowników. Sprawdźmy dlaczego...

Wszystkie GeForce RTX 4000 dostępne dla komputerów stacjonarnych i laptopów, obsługują pakiet NVIDIA DLSS 3. Jest to zestaw funkcji przyspieszających generowanie klatek na sekundę, czyli poprawiających ogólną płynność rozgrywki, który integruje trzy rozwiązania. Pierwszym jest skalowanie obrazu DLSS Super Resolution przy wykorzystaniu algorytmów AI. Drugim jest NVIDIA Reflex, odpowiadające za minimalizowanie czasu opóźnienia systemu. Trzecim jest Frame Generation, pozwalający na wydobycie pośredniej klatki spomiędzy dwóch wcześniej wygenerowanych, co przekłada się na zwiększenie płynności. Technologia NVIDIA DLSS 3 jest wielowymiarowa i kompleksowa, dlatego zdecydowanie warto dokładniej poznać jej składowe. Oprócz tego, ekosystem NVIDII oferuje wiele ułatwień i rozwiązań dla twórców cyfrowych treści, bowiem komputery stacjonarne i laptopy (podobno) nie służą wyłącznie do grania. Najnowsze promocje na sprzęt NVIDII znajdziesz na specjalnej stronie po kliknięciu TUTAJ.

Fundamentalnym elementem pakietu NVIDIA DLSS 3 jest DLSS Super Resolution, obsługiwane również przez układy graficzne GeForce RTX 2000 i RTX 3000. Mówimy tutaj o zaawansowanym skalowaniu obrazu wykorzystującym jednostki Tensor, pracujące na sieciach neuronowych i algorytmach głębokiego uczenia. Pozwala to poprawić płynność rozgrywki, poprzez wyrenderowanie obrazu w niższej rozdzielczości, który następnie jest reprodukowany do poziomu rozdzielczości używanej przez grającego. Efekt widoczny na ekranie niewiele ustępuje obrazowi natywnemu, jednak zyskać można kilkadziesiąt procent dodatkowej wydajności. Dzięki DLSS Super Resolution nawet bardzo wymagające tytuły np. STALKER 2: Heart of Chornobyl czy Silent Hill 2 Remake, działają znacznie płynniej na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4070 albo GeForce RTX 4070 SUPER. I mówimy tutaj o rozdzielczości 2560x1440 przy najwyższych ustawieniach:

STALKER 2: Heart of Chornobyl - Zalissia 2560x1440 / Ustawienia Epic 1% LOW / MIN / AVG FPS 9 18 27 36 45 54 63 72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

1980 MHz (Base) 2700 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bit 69 60 48 NVIDIA GeForce RTX 4070

1920 MHz (Base) 2715 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bi 62 54 43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

1980 MHz (Base) 2700 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bit 54 47 41 NVIDIA GeForce RTX 4070

1920 MHz (Base) 2715 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bi 47 41 36

NVIDIA DLSS Quality NVIDIA DLSS OFF

Silent Hill 2 - Parking 2560x1440 / Ustawienia Epic 1% LOW / MIN / AVG FPS 8 16 24 32 40 48 56 64 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

2310 MHz (Base) 2760 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bi 58 56 54 NVIDIA GeForce RTX 4060

1830 MHz (Base) 2610 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bit 45 43 42 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

2310 MHz (Base) 2760 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bit 39 37 35 NVIDIA GeForce RTX 4060

1830 MHz (Base) 2610 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bit 29 28 27

NVIDIA DLSS OFF NVIDIA DLSS Quality

Unikalny dodatek do NVIDIA DLSS Super Resolution, dostępny wyłącznie dla układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, stanowi technika Ray Reconstruction. Ulepsza ona przede wszystkim jakość obrazu w śledzeniu promieni, bazując na 5-krotnie większej ilości danych w porównaniu do podstawowej techniki polegającej na odszumianiu. Wykorzystywane są bowiem dodatkowe źródła, które usprawniają proces wyświetlania pikseli, jak również korygują informacje pierwotnie zawierające błędy. Pozwala to zachować nie tylko oryginalną kolorystykę, ale również wygenerować bardziej dokładne i naturalniejsze efekty świetlne, wynikające z globalnego oświetlenia i odbić, a także zredukować ghosting często towarzyszący standardowym denoiserom. Ray Tracing jest po prostu dokładniejszy po włączeniu Ray Reconstruction, które niezależnie czy wybierzesz dowolny model NVIDIA GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4070 SUPER albo GeForce RTX 4080 SUPER, działa praktycznie bez żadnej straty wydajności.

Alan Wake II - Wpływ Ray Reconstruction na jakość grafiki

Kolejnym kluczowym punktem programu jest NVIDIA Frame Generation, czyli algorytm wprowadzający dodatkową klatkę obrazu pomiędzy dwie wcześniej wyrenderowane. Dodatkowe dane pochodzą z wektorów ruchu, obliczalnych przez specjalny silnik Optical Flow zintegrowany w układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, dysponujących jednostkami Tensor AI czwartej generacji. Aktywacja Frame Generation pozwala znacznie zwiększyć wydajność, jednocześnie minimalizując wpływ procesora na potencjalne spadki płynności (tzw. bottleneck). Wzrost klatek na sekundę bywa naprawdę imponujący, czasami nawet dwukrotny względem podstawowej wartości, więc mówimy o rewolucyjnej technologii. Warto dobrze zapamiętać nazwę NVIDIA Frame Generation, ponieważ to rozwiązanie jest prawdziwym game changerem. Zobaczcie ile wydajności zyskują NVIDIA GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4070 oraz GeForce RTX 4070 SUPER dzięki aktywacji generatora klatek. Mocniejsze modele w postaci NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER i GeForce RTX 4080 SUPER pozwalają dzięki takim zabiegom na komfortowe granie nawet w rozdzielczości 3840x2140.

STALKER 2: Heart of Chornobyl - Zalissia 2560x1440 / Ustawienia Epic 1% LOW / MIN / AVG FPS 14 28 42 56 70 84 98 112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

1980 MHz (Base) 2700 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bit 107 94 74 NVIDIA GeForce RTX 4070

1920 MHz (Base) 2715 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bi 94 82 60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

1980 MHz (Base) 2700 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bit 69 60 48 NVIDIA GeForce RTX 4070

1920 MHz (Base) 2715 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bi 62 54 43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

1980 MHz (Base) 2700 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bit 54 47 41 NVIDIA GeForce RTX 4070

1920 MHz (Base) 2715 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 192-bi 47 41 36

NVIDIA DLSS Quality NVIDIA DLSS OFF NVIDIA DLSS Quality + NVIDIA Frame Generation

Silent Hill 2 - Parking 2560x1440 / Ustawienia Epic 1% LOW / MIN / AVG FPS 11 22 33 44 55 66 77 88 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

2310 MHz (Base) 2760 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bi 83 80 75 NVIDIA GeForce RTX 4060

1830 MHz (Base) 2610 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bit 66 64 62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

2310 MHz (Base) 2760 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bi 58 56 54 NVIDIA GeForce RTX 4060

1830 MHz (Base) 2610 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bit 45 43 42 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

2310 MHz (Base) 2760 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bit 39 37 35 NVIDIA GeForce RTX 4060

1830 MHz (Base) 2610 MHz (Boost)

8 GB GDDR6 128-bit 29 28 27

NVIDIA DLSS OFF NVIDIA DLSS Quality NVIDIA DLSS Quality + NVIDIA Frame Generation

NVIDIA Reflex to natomiast technika odpowiedzialna za zmniejszanie opóźnień systemowych, która odgrywa ważną funkcję zwłaszcza jeśli korzystamy z Frame Generation. Chociaż standardem w określaniu wydajności sprzętu pozostają klatki na sekundę, gdzie więcej oznacza lepiej, FPS-y nie stanowią jedynego parametru opisującego płynność obrazu. Istnieją jeszcze opóźnienia w generowaniu ramek, mające niebagatelny wpływ na faktyczne odczucia. Input lag jest czasem między wysłaniem i wyświetleniem obrazu, gdzie im mniejszy wskaźnik podawany w milisekundach (ms) tym lepiej. Dlatego NVIDIA wprowadziła autorskie rozwiązanie, dzięki któremu możemy cieszyć się zredukowanym Input Lagiem, a warto wiedzieć, że technika NVIDIA Reflex jest zgodna już z układami graficznymi z rodziny GeForce GTX 900 i wszystkimi nowszymi, dlatego wybierając model GeForce RTX 4060 albo starszy będziemy mieli poprawiony Reflex.

Kompleksowy pakiet NVIDIA DLSS 3 jest niezwykle przydatny, ale okazuje się kluczowy zwłaszcza jeśli planujesz uruchamiać gry komputerowe z włączonym Ray Tracingiem, który wykorzystuje realistyczny model odtwarzania zachowania światła. Symulacja polega na śledzeniu jego ścieżek, gdzie następują przecięcia i odbicia, jak również określeniu ich reakcji z elementami otoczenia. Śledzenie promieni obejmuje też szereg różnorakich efektów m.in. odbicia, cienie, globalne oświetlenie, okluzję otoczenia. Doskonałymi przykładami jaką różnicę potrafi to spowodować są Alan Wake II oraz Silent Hill 2 Remake, które posiadają całe spektrum opcji przekładających na spektakularną grafikę. NVIDIA jest liderem w implementacji technik Ray i Path Tracingu, a karty graficzne z rodziny GeForce RTX 4000 zapewniają najwyższą wydajność w takich zastosowaniach. Zresztą, wystarczy spojrzeć na poniższe screeny, aby dostrzec ogromną różnicę w jakości:

Ray Tracing w Silent Hill 2 Remake (góra) i Alan Wake II (dół)

NVIDIA ma wiele do zaoferowania także twórcom cyfrowych treści, zwłaszcza streamerom i użytkownikom prowadzącym wideokonferencje, bowiem aplikacja NVIDIA Broadcast przekształca dowolne miejsce transmisji w domowe studio. Przede wszystkim możemy wycinać tła, stosować dowolny podkład oraz korzystać z dodatkowych efektów np. rozmycia. Pozwala to zarazem ograniczyć koszty przygotowania profesjonalnego miejsca nagraniowego wymagającego m.in. green screena czy zewnętrznego oświetlenia. NVIDIA Broadcast wprowadza także dynamiczne śledzenie ruchów kamery, automatyczne dopasowywanie obrazu i redukcję szumów mikrofonu i otoczenia np. pisania do czego wykorzystana jest AI. Jest to świetnym uzupełnieniem sprzętu o multimedialno-gamingowej charakterystyce m.in. ACER Nitro 16 posiadającego układ NVIDIA GeForce RTX 4070 albo Lenovo LOQ 15 dysponującego NVIDIA GeForce RTX 4060.

RTX AI to kolejna funkcjonalność zarezerwowana dla posiadaczy kart graficznych NVIDIA GeForce RTX, pozwalająca stworzyć model językowy GPT (LLM) i połączyć go ze swoimi dokumentami, notatkami, obrazami lub innymi danymi. Dzięki generowaniu rozszerzonego pobierania, TensorRT-LLM i akceleracji RTX użytkownik może stworzyć swojego osobistego chatbota, aby szybko uzyskać dopasowane do kontekstu odpowiedzi. Wszystko działa lokalnie na laptopie lub desktopie z układem NVIDIA GeForce RTX i systemem Windows, dzięki czemu szybko i bezpiecznie uzyskasz wyniki. Aplikacja ChatRTX obsługuje różne formaty plików - tekstowe, pdf, doc/docx, jpg, png i xml. System automatycznego rozpoznawania mowy za pomocą AI przetwarza język mówiony i zapewnia odpowiedzi tekstowe w wielu językach. Wymagana jest jednak karta graficzna NVIDIA GeForce RTX z serii 3000 lub 4000 posiadająca co najmniej 8 GB pamięci VRAM oraz system operacyjny Windows 11. Tanimi laptopami spełniającymi kryteria są między innymi MSI Cyborg 15 oraz ASUS TUF Gaming A15 z układami NVIDIA GeForce RTX 4060.

NVIDIA Studio to natomiast specjalne rozwiązania dla twórców. Niezależnie od tego czy renderujesz, edytujesz wideo w rozdzielczości 8K, zajmujesz się projektami czy tworzysz dla zabawy, możesz to robić sprawniej i szybciej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne GeForce RTX 4000, oprogramowanie oraz dedykowane sterowniki. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Dodatkowo, można w aplikacji NVIDIA App przełączać się pomiędzy wersją Game Ready oraz Studio, zależnie do czego będziemy wykorzystywać nasz sprzęt. Najlepsze efekty w takich zastosowaniach zapewniają laptopy dysponujące mocnymi specyfikacjami ze wskazaniem na NVIDIA GeForce RTX 4070 i GeForce 4080, gdzie warto zwrócić uwagę na modele Predator Helios 16 albo HP Victus 16.

Kolejne interesujące rozwiązanie to RTX Video, czyli technologia skalowania wideo, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i rdzenie Tensor zintegrowane w układach GeForce RTX do poprawy jakości wideo oglądanego w przeglądarce Chrome lub Edge. Dokonuje tego poprzez usunięcie blokowych artefaktów kompresji i zwiększenie rozdzielczości wideo. Poprawia to ostrość i czystość obrazu, a także pozwala oglądać treści online z Twitcha, YouTube'a, Netflixa czy Hulu w ich natywnej rozdzielczości na wyświetlaczach o wyższej rozdzielczości. Technologia RTX Video jest obsługiwana przez wszystkie układy GeForce z serii RTX 3000 i 4000, również najtańszych modelach np. ASUS TUF Gaming F15 albo Lenovo LOQ 15 - obydwa posiadają na pokładzie NVIDIA GeForce RTX 3050 i dostępne w bardzo rozsądnych cenach.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty produktów, zarówno techniczne jak i programowe, wydaje się jasnym, dlaczego większość osób grających i pracujących na komputerach wybiera układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000. Pierwsi doceniają nie tylko najwyższą wydajność w Ray Tracingu, ale również najlepszą i najczęściej implementowaną metodę upscalingu, czyli NVIDIA DLSS 3 oferujące bogaty pakiet rozwiązań poprawiających wydajność. Drudzy natomiast, otrzymują szereg narzędzi znacznie ułatwiających tworzenie cyfrowych treści, prowadzenie wideokonferencji czy wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji. Niezależnie czy mówimy o komputerze desktopowym czy notebooku, NVIDIA GeForce RTX 4000 wyróżniają się świetnym hardware i software, tworząc razem bezkompromisowy duet. Jeśli przed Świętami Bożego narodzenia szukacie dobrych promocji na sprzęt NVIDII, koniecznie zajrzyjcie TUTAJ.

Materiał powstał na zlecenie firmy NVIDIA

Źródło: NVIDIA