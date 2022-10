NVIDIA GeForce RTX 4090 - flagowa karta graficzna doczekała się testu w Geekbench. Przewaga nad RTX 3090 Ti jest ogromna

Prezentacja karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 jest już daleko za nami, jednak ciągle niewiele wiemy o faktycznej wydajności układu, który w tej cenie powinien dosłownie miażdżyć wszystkie dotychczasowe rozwiązania. Jak wiemy, Zieloni dosyć niechętnie dzielili się wydajnością w rasteryzacji lub wynikami osiąganymi w grach bez obsługi DLSS. Najnowsze testy karty z Geekbench mogą jednak nieco rozjaśnić sytuację.

Wyniki GeForce'a RTX 4090 robią dobre wrażenie, jednak pamiętajmy, że pojedyncze testy z Geekbench nie powiedzą nam wszystkiego o prawdziwej mocy ukrytej w architekturze Ada Lovelace.

GeForce RTX 4090 doczekał się już testu w Geekbench na platformie złożonej z płyty głównej z chipsetem AMD X670E, 16-rdzeniowego procesora AMD Ryzen 9 7950X i 32 GB pamięci DDR5-6000. W bazie znaleźć można dwa wyniki wydajności wynoszące 417 713 pkt i 424 332 pkt. Co tu dużo mówić - to naprawdę dobre rezultaty. Obserwujemy tu przewagę nad RTX 3090 Ti, która wynosi aż 60%. Bierze się ona nie tylko z większej liczby jednostek CUDA na pokładzie (16384 vs 10752), lecz zapewne również ze znacznie wyższych taktowań. Jeśli zaś do powyższych wyników przyrównamy osiągi RTX-a 3090, okazuje się, że przewaga wynosi niemal 80%.

RTX 4090 RTX 3090 Ti RTX 3090 Architektura Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD102 GA102 GA102 Litografia 5 nm (TSMC N4) 8 nm 8 nm Tranzystory 76 mld 28 mld 28 mld Jednostki SP 16384 10752 10496 Jednostki TMU 512 336 328 Jednostki ROP 192 112 112 Jednostki RT 128 82 82 Jednostki Tensor 512 336 328 Taktowanie bazowe 2235 MHz 1560 MHz 1395 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 1860 MHz 1650 MHz Taktowanie pamięci 21 Gbps 21 Gbps 19,5 Gbps Ilość pamięci 24 GB 24 GB 24 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 384-bit 384-bit Przepustowość 1020 GB/s 1000 GB/s 937 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 450 W 350 W

Pamiętajmy jednak, że pojedyncze testy z Geekbench nie powiedzą nam wszystkiego o prawdziwej mocy ukrytej w architekturze Ada Lovelace. Ciągle czekamy na testy z gier i innych popularnych zastosowań, które powiedzą nam chyba najwięcej o wydajności GeForce'a RTX 4090. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak przypomnieć, że premiera układu odbędzie się już 12 października. Na słabsze modele z serii, czyli RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB będziemy musieli poczekać aż do listopada.

