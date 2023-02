NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU ma dość rozczarowujące osiągi w pierwszych testach wydajności

Dzisiaj do sprzedaży trafiają pierwsze notebooki wyposażone w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Wcześniej do sprzedaży trafiły topowe modele z GeForce RTX 4080 Laptop GPU i GeForce RTX 4090 Laptop GPU i o ile flagowe układy Ada Lovelace radzą sobie świetnie w grach i programach, tak sporą zagadką pozostały właśnie te słabsze modele. Z pierwszych testów wynika, że najbardziej rozczarowuje GeForce RTX 4070 Laptop GPU.

W sieci pojawiły się pierwsze testy laptopów z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Osiągi zwłaszcza tego pierwszego rozczrowują.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU bazuje na pełnym rdzeniu AD106 i oferuje 4608 procesorów CUDA, 36 rdzeni RT 3. generacji, 144 rdzenie Tensor 4. generacji, 144 TMU oraz 48 ROP-y. Dodatkowo otrzymujemy 8 GB pamięci na 128-bitowej szynie. Choć same rdzenie są wydajniejsze, to ich zmniejszona liczba w połączeniu z mocno ograniczoną magistralą (128-bit zamiast 256-bit w poprzednikach) powoduje, że w grach GeForce RTX 4070 Laptop GPU zazwyczaj wypada porównywalnie jak GeForce RTX 3070 Ti. Jedyną faktyczną kartą przetargową wydaje się być lepsza efektywność energetyczna oraz wsparcie dla DLSS 3 z Frame Generation.

GeForce RTX 4090 Laptop GeForce RTX 4080 Laptop GeForce RTX 4070 Laptop GeForce RTX 4060 Laptop GeForce RTX 4050 Laptop Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Układ AD103 AD104 AD106 AD107 AD107 Rozmiar rdzenia 378,6 mm² 294,5 mm² 186 mm² 156 mm² 156 mm² Tranzystory 45,9 mld 35,8 mld ? ? ? Bloki SM 76 58 36 24 20 Rdzenie CUDA 9728 7424 4608 3072 2560 Rdzenie RT 76 (3. gen) 58 (3. gen) 36 (3. gen) 24 (3. gen) 20 (3. gen) Rdzenie Tensor 304 (4. gen) 232 (4. gen) 144 (4. gen) 96 (4. gen) 80 (4. gen) TMU 304 232 144 96 80 ROP 112 80 48 48 48 Zegar GPU Boost Do 2040 MHz Do 2280 MHz Do 2175 MHz Do 2370 MHz Do 2370 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6

Do 18 Gbps 12 GB GDDR6

Do 18 Gbps 8 GB GDDR6

Do 16 Gbps 8 GB GDDR6

Do 16 Gbps 6 GB GDDR6

Do 16 Gbps Magistrala 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit 96-bit Przepustowość Do 572 GB/s Do 432 GB/s Do 256 GB/s Do 256 GB/s Do 192 GB/s Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak Kodek 8. gen Dual AV1 8. gen Dual AV1 8. gen AV1 8. gen AV1 8. gen AV1 Moc TGP 80-150 W 60-150 W 35-115 W 35-115 W 35-115 W

Nieco lepiej jest w przypadku kolejnych dwóch układów, gdzie GeForce RTX 4050 Laptop GPU zazwyczaj plasuje się kilka procent za lub kilka procent przed układem GeForce RTX 3060 Laptop GPU. Z kolei GeForce RTX 4060 Laptop GPU zdaje się prezentować poziom pomiędzy GeForce RTX 3060 oraz GeForce RTX 3070 Laptop GPU, choć zdarzają się także przypadki, gdzie GeForce RTX 3070 Laptop GPU jest o kilka procent mocniejszy - dotyczy to zwłaszcza wyższych rozdzielczości niż Full HD. W obu przypadkach ponownie najważniejszą zmianą wydaje się być zastosowanie DLSS 3, choć w słabszych modelach Ada Lovelace będzie to miało znaczenie przede wszystkim w Full HD, bo właśnie do tej rozdzielczości zostały przystosowane układy GeForce RTX 4070 Laptop GPU i niżej.

Źródło: WCCFTech, Bilibili