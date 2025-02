NVIDIA GeForce RTX 4060 - katastrofalna sprzedaż nowej karty graficznej. Oto smutny raport znanej niemieckiej sieci sklepów

Nie dalej niż dziś rano pisaliśmy newsa o tym, że tylko jedna osoba w Japonii kupiła kartę NVIDIA GeForce RTX 4060 na premierę. Teraz temat można podrążyć jeszcze dodatkowo, jako że w serwisie 3Dcenter.org pojawił się raport na temat tego, jak wspomniany układ sprzedaje się za naszą zachodnią granicą, a dokładniej w niemieckiej sieciówce Mindfactory. Wyniki są zdecydowanie zniechęcające, co jednak można było przewidzieć na podstawie wydajności i sprzedawalności już wcześniej debiutującego GeForce'a RTX 4060 Ti.

W sieci pojawił się raport dotyczący poziomu sprzedaży karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 w jednym z niemieckich sklepów. Cóż, na tym modelu producent raczej kokosów nie zbije.

Jak zauważa serwis 3Dcenter.org, w zasadzie wszystkie poprzednie karty NVIDII z tej półki (a więc zakończone numerem 060) oferowały lepszy stosunek wydajności do ceny. Uczciwie dodają jednak, że tylko w przypadku GeForce'a RTX 3060 12 GB mieliśmy do czynienia ze zbliżonym wynikiem. Podobne wnioski pojawiły się zresztą i w naszym teście. Jeśli jeszcze jakimś sposobem go nie czytaliście, to zapraszamy TUTAJ. Wróćmy jednak do meritum.

Sugerowana cena detaliczna Indeks wydajności w rozdzielczości Full HD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB 439 € 1650% AMD Radeon RX 6700 XT 12GB 479 € 1520% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB 439 € 1480% NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 329 € ~1350% AMD Radeon RX 7600 8GB 299 € 1320% NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB 329 € 1130%

Źródło: 3Dcenter

Wspomniany niemiecki serwis szacuje, że GeForce RTX 4060 ostatecznie "pochwali się" jeszcze niższymi wynikami sprzedażowymi, niż karty NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti i AMD Radeon RX 7600, które w Mindfactory sprzedają się tygodniowo w liczbie wyraźnie niższej, niż 100 sztuk. Co się zaś tyczy dotychczasowej sprzedaży RTX-a 4060, to pierwszego dnia po premierze sprzedał się on w liczbie zaledwie 10 sztuk. W porównaniu chociażby z modelem GeForce RTX 4070 Ti jest to więc wynik dosłownie katastrofalny.

Data premiery Sprzedaż w Mindfactory w ciągu pierwszych 12-14 godzin od premiery NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 5 stycznia 2023 ok. 400-450 sztuk NVIDIA GeForce RTX 4070 13 kwietnia 2023 ok. 315 sztuk NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB 24 maja 2023 ok. 30 sztuk AMD Radeon RX 7600 25 maja 2023 ok. 30-40 sztuk NVIDIA GeForce RTX 4060 29 czerwca 2023 ok. 10 sztuk

Źródło: 3Dcenter

Źródło: 3Dcenter